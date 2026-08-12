Mirada segura
Cuándo ponerse y quitarse las gafas durante el eclipse solar: la advertencia de una farmacéutica en Instagram para no dañar los ojos
Farmacia Gallo-Puente San Miguel recuerda el protocolo de la NASA para ver el eclipse con seguridad y evitar el error más peligroso.
Eclipse solar total: sigue la última hora en directo
El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto ha disparado las dudas sobre cómo verlo sin poner en riesgo la vista. En plena cuenta atrás, una farmacéutica de Farmacia Gallo-Puente San Miguel, en Cantabria, ha lanzado una advertencia en Instagram: el error más común no será no tener gafas homologadas, sino no saber cuándo quitárselas y cuándo volver a ponérselas.
La explicación se apoya en las recomendaciones de la NASA, que recuerda que nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección específica, salvo durante la fase breve de totalidad, cuando la Luna tapa por completo el disco solar. Durante las fases parciales anteriores y posteriores, hay que usar gafas de eclipse o visores solares certificados.
El momento exacto para quitarse las gafas
La farmacéutica divide el eclipse en cinco fases. En la primera, el eclipse parcial, las gafas deben estar puestas desde el inicio. Después llega el llamado anillo de diamante, ese destello brillante en el borde del Sol que puede resultar espectacular, pero que todavía indica que no es seguro mirar sin protección. La NASA también describe este efecto como una de las señales previas a la totalidad.
El único momento en el que se pueden retirar las gafas es durante la totalidad, cuando ya no hay luz solar directa visible. La fase de totalidad será muy breve, por lo que la recomendación de la farmacéutica es clara: no perder ese minuto intentando hacer fotos ni mirando el móvil.
El punto crítico llega justo después. Cuando aparezca el segundo anillo de diamante o el primer rayo de Sol tras la totalidad, hay que apartar la mirada y ponerse de nuevo las gafas de inmediato. La última fase vuelve a ser parcial y debe observarse protegidos hasta que el Sol recupere por completo su forma. La clave para ver el eclipse con seguridad es sencilla: gafas homologadas durante todo el proceso, salvo únicamente en la totalidad completa.
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