Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer: la pareja se ha casado este martes en una ceremonia íntima en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado el paso que durante años se había convertido en una de las grandes incógnitas de su relación. La pareja se ha casado este martes 11 de agosto en Cascais, Portugal, en una ceremonia civil celebrada de forma íntima y privada. La noticia fue confirmada a través de un comunicado remitido por la asesoría del futbolista, que detalló que ambos estuvieron acompañados por sus cinco hijos.

El anuncio llegó, una vez más, a través de una imagen en Instagram. Cristiano y Georgina compartieron una fotografía de sus manos en la que ya lucen sus alianzas, confirmando así una boda que no había sido comunicada públicamente ni con fecha ni con lugar. El enlace se produce exactamente un año después de que Georgina anunciara su compromiso con el futbolista mostrando su anillo y escribiendo: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Una boda lejos del ruido

En los últimos días, varios rumores habían situado la celebración en Madeira, tierra natal de Cristiano Ronaldo. La expectación fue tal que algunos seguidores llegaron a acudir a la Sé de Funchal esperando ver allí a la pareja, aunque finalmente la ceremonia se celebró en Cascais, lejos de ese foco mediático.

Cristiano y Georgina se conocieron en Madrid en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci y él vivía una de sus etapas más exitosas como jugador del Real Madrid. Desde entonces, han construido una familia junto a Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. En 2022, ambos comunicaron la muerte de Ángel, el hermano mellizo de Bella, durante el parto.

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La boda llega tras casi una década de relación y después de años de especulaciones sobre cuándo formalizarían su historia. Ahora, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez abren una nueva etapa como matrimonio, con una ceremonia discreta que ha terminado confirmando uno de los enlaces más esperados del mundo del deporte y la crónica social.