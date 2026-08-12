Audiencias TV ayer | 'En tierra lejana' consigue el liderazgo y adelanta a 'Dog House', que continúa con doble dígito en La 1

Antena 3 volvió a imponerse en la noche gracias a 'En tierra lejana'. La serie turca lideró el prime time con un sólido 11,8% de share y una media de 839.000 espectadores.

La 1 se quedó atrás, aunque con un buen rendimiento con 'Dog House', que reunió a 707.000 espectadores y alcanzó un 10,4% de cuota de pantalla, consolidándose como una de las apuestas más fuertes de la cadena este verano. El formato, que cuenta con Chenoa como maestra de ceremonias, ha liderado muchas de las noches de emisión.

En Cuatro, 'Código 10' mantuvo su buena trayectoria con un 5,9% de share y 303.000 espectadores, mientras que La Sexta registró un 4,8% de cuota y 310.000 espectadores con la película 'Diablo (A Man Apart)' dentro de 'El taquillazo'.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 799.000 (8,8%)

Viaje al centro de la tele: 913.000 (9,8%)

Dog House: 707.000 (10,4%)

Antena 3

El Hormiguero: 816.000 (8,8%)

En tierra lejana: 839.000 (11,8%)

Telecinco

First Dates: 871.000 (9,6%)

El camino de la verdad: 252.000 (5%)

laSexta

El Intermedio: 310.000 (3,4%)

El Taquillazo “Diablo”: 310.000 (4,8%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 491.000 (5,7%)

Viajeros Cuatro: 466.000 (5,1%)

Código 10: 303.000 (5,9%)

La 2

Cifras y letras: 436.000 (5,1%)

Cifras y letras: 571.000 (6,1%)

Versión española “La extorsión”: 252.000 (3,2%)

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 215.000 (8,2%)

Antena 3

En tierra lejana: 208.000 (6,4%)

laSexta

Cine “Certificado de muerte”: 101.000 (4,1%)

La 2

Los secretos sexuales de Hitler: 158.000 (3,2%)

Los secretos sexuales de Hitler: 127.000 (4,1%)

Festivales de verano: 43.000 (2,2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 890.000 (11,4%)

Valle Salvaje: 750.000 (10,9%)

La Promesa: 862.000 (13,4%)

Malas lenguas: 687.000 (10,7%)

Aquí la Tierra: 684.000 (10,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.165.000 (14,5%)

YAS Verano: 650.000 (9,5%)

Pasapalabra: 1.266.000 (18,8%)

Telecinco

El verano se mueve: 540.000 (7%)

¡De lunes a viernes!: 576.000 (8,8%)

Allá tú: 670.000 (10,1%)

laSexta

Zapeando: 505.000 (6,3%)

Más Vale Tarde: 312.000 (4,6%)

laSexta Noticias: Especial: 323.000 (4,4%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 523.000 (6,8%)

Lo sabe, no lo sabe: 435.000 (6,7%)

First Dates: 347.000 (4,5%)

La 2

Saber y ganar: 447.000 (5,4%)

Grandes documentales: 238.000 (3,1%)

Malas lenguas: 501.000 (7,5%)

El Cazador: 138.000 (2,1%)

Trivial pursuit: 267.000 (3,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 328.000 (18,4%)

Mañaneros 360: 442.000 (14,3%)

Mañaneros 360: 7.000 (0,1%)

Mañaneros 360: 871.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 279.000 (11,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 767.000 (15,5%)

La ruleta de la suerte: 1.402.000 (20,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 251.000 (13,2%)

Vamos a ver verano: 285.000 (9,9%)

El precio justo: 496.000 (7,8%)

laSexta

Equipo de investigación: 41.000 (3,4%)

Aruser@s fresh: 142.000 (7,2%)

Al rojo vivo: 257.000 (7,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 17.000 (2,2%)

Alerta cobra: 26.000 (2,2%)

Alerta cobra: 58.000 (3,5%)

Alerta cobra: 66.000 (3,3%)

En boca de todos: 264.000 (8,5%)

La 2

Mares supremos: 17.000 (1,3%)

Rutas increíbles: 18.000 (1,1%)

El Señor de los bosques: 15.000 (0,8%)

El Señor de los bosques: 26.000 (1,3%)

El Señor de los bosques: 34.000 (1,6%)

Rutas bizarras: 46.000 (2%)

Las rutas D’Ambrosio: 88.000 (3,2%)

Curro Jiménez: 148.000 (4,1%)

El Cazador: 91.000 (1,7%)

El Cazador: 168.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.799.000 (21,5%)

Telediario 1: 1.103.000 (13,2%)

Noticias Cuatro 1: 655.000 (9,8%)

Informativos Telecinco 15h: 705.000 (8,4%)

laSexta Noticias 14h: 530.000 (7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.357.000 (17,7%)

Telediario 2: 945.000 (12,4%)

Informativos Telecinco 21h: 596.000 (7,8%)

laSexta Noticias 20h: 407.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 324.000 (5%)

Mañana

Telediario matinal: 151.000 (18,2%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 170.000 (14,4%)

El Matinal: 147.000 (11%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,7%), Telecinco (7,9%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,1%), La 2 (4%).

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Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,4%), La 2 (3,9%).