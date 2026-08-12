Martes 11 de agosto
Audiencias TV ayer | 'En tierra lejana' consigue el liderazgo y adelanta a 'Dog House', que continúa con doble dígito en La 1
Antena 3 se impone en el prime time, La 1 mantiene el tipo con y Cuatro continúa sumando buenos resultados con 'Código 10'.
Antena 3 volvió a imponerse en la noche gracias a 'En tierra lejana'. La serie turca lideró el prime time con un sólido 11,8% de share y una media de 839.000 espectadores.
La 1 se quedó atrás, aunque con un buen rendimiento con 'Dog House', que reunió a 707.000 espectadores y alcanzó un 10,4% de cuota de pantalla, consolidándose como una de las apuestas más fuertes de la cadena este verano. El formato, que cuenta con Chenoa como maestra de ceremonias, ha liderado muchas de las noches de emisión.
En Cuatro, 'Código 10' mantuvo su buena trayectoria con un 5,9% de share y 303.000 espectadores, mientras que La Sexta registró un 4,8% de cuota y 310.000 espectadores con la película 'Diablo (A Man Apart)' dentro de 'El taquillazo'.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 799.000 (8,8%)
Viaje al centro de la tele: 913.000 (9,8%)
Dog House: 707.000 (10,4%)
Antena 3
El Hormiguero: 816.000 (8,8%)
En tierra lejana: 839.000 (11,8%)
Telecinco
First Dates: 871.000 (9,6%)
El camino de la verdad: 252.000 (5%)
laSexta
El Intermedio: 310.000 (3,4%)
El Taquillazo “Diablo”: 310.000 (4,8%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 491.000 (5,7%)
Viajeros Cuatro: 466.000 (5,1%)
Código 10: 303.000 (5,9%)
La 2
Cifras y letras: 436.000 (5,1%)
Cifras y letras: 571.000 (6,1%)
Versión española “La extorsión”: 252.000 (3,2%)
LATE NIGHT
La 1
Dog House: 215.000 (8,2%)
Antena 3
En tierra lejana: 208.000 (6,4%)
laSexta
Cine “Certificado de muerte”: 101.000 (4,1%)
La 2
Los secretos sexuales de Hitler: 158.000 (3,2%)
Los secretos sexuales de Hitler: 127.000 (4,1%)
Festivales de verano: 43.000 (2,2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 890.000 (11,4%)
Valle Salvaje: 750.000 (10,9%)
La Promesa: 862.000 (13,4%)
Malas lenguas: 687.000 (10,7%)
Aquí la Tierra: 684.000 (10,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.165.000 (14,5%)
YAS Verano: 650.000 (9,5%)
Pasapalabra: 1.266.000 (18,8%)
Telecinco
El verano se mueve: 540.000 (7%)
¡De lunes a viernes!: 576.000 (8,8%)
Allá tú: 670.000 (10,1%)
laSexta
Zapeando: 505.000 (6,3%)
Más Vale Tarde: 312.000 (4,6%)
laSexta Noticias: Especial: 323.000 (4,4%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 523.000 (6,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 435.000 (6,7%)
First Dates: 347.000 (4,5%)
La 2
Saber y ganar: 447.000 (5,4%)
Grandes documentales: 238.000 (3,1%)
Malas lenguas: 501.000 (7,5%)
El Cazador: 138.000 (2,1%)
Trivial pursuit: 267.000 (3,7%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 328.000 (18,4%)
Mañaneros 360: 442.000 (14,3%)
Mañaneros 360: 7.000 (0,1%)
Mañaneros 360: 871.000 (11,6%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 279.000 (11,1%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 767.000 (15,5%)
La ruleta de la suerte: 1.402.000 (20,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 251.000 (13,2%)
Vamos a ver verano: 285.000 (9,9%)
El precio justo: 496.000 (7,8%)
laSexta
Equipo de investigación: 41.000 (3,4%)
Aruser@s fresh: 142.000 (7,2%)
Al rojo vivo: 257.000 (7,2%)
Cuatro
¡Toma salami!: 17.000 (2,2%)
Alerta cobra: 26.000 (2,2%)
Alerta cobra: 58.000 (3,5%)
Alerta cobra: 66.000 (3,3%)
En boca de todos: 264.000 (8,5%)
La 2
Mares supremos: 17.000 (1,3%)
Rutas increíbles: 18.000 (1,1%)
El Señor de los bosques: 15.000 (0,8%)
El Señor de los bosques: 26.000 (1,3%)
El Señor de los bosques: 34.000 (1,6%)
Rutas bizarras: 46.000 (2%)
Las rutas D’Ambrosio: 88.000 (3,2%)
Curro Jiménez: 148.000 (4,1%)
El Cazador: 91.000 (1,7%)
El Cazador: 168.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.799.000 (21,5%)
Telediario 1: 1.103.000 (13,2%)
Noticias Cuatro 1: 655.000 (9,8%)
Informativos Telecinco 15h: 705.000 (8,4%)
laSexta Noticias 14h: 530.000 (7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.357.000 (17,7%)
Telediario 2: 945.000 (12,4%)
Informativos Telecinco 21h: 596.000 (7,8%)
laSexta Noticias 20h: 407.000 (6,2%)
Noticias Cuatro 2: 324.000 (5%)
Mañana
Telediario matinal: 151.000 (18,2%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 170.000 (14,4%)
El Matinal: 147.000 (11%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,7%), Telecinco (7,9%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,1%), La 2 (4%).
Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,4%), La 2 (3,9%).
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