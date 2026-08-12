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Misterio VIP

Antena 3 ya prepara la segunda entrega de 'Una fiesta de muerte' con Carlos Baute, Los Morancos y Susi Caramelo entre sus participantes

El formato presentado por Àngel Llàcer volverá al prime time con 'Asesinato en Canfranc', un nuevo crimen ambientado en la estación del Pirineo aragonés.

'Una fiesta de muerte 2'

'Una fiesta de muerte 2' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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Antena 3 ya tiene lista la segunda entrega de 'Una fiesta de muerte', el murder mystery televisivo presentado por Àngel Llàcer. Tras el estreno de 'Muerte en el museo', el formato regresará próximamente al prime time con una nueva historia autoconclusiva titulada 'Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc'.

En esta ocasión, la célebre estación del Pirineo aragonés será el escenario de un nuevo crimen con siete invitados famosos. El cantante Carlos Baute, los humoristas César Cadaval y Jorge Cadaval (Los Morancos),el actor Jorge Sanz, la cómica Susi Caramelo, la colaboradora de 'Zapeando' Isabel Forner y el chef David de Jorge participarán en la velada, aunque uno de ellos será asesinado al comienzo del juego. Los seis supervivientes deberán seguir las pistas para descubrir la identidad del misterioso asesino VIP.

Un juego también para la audiencia

El regreso del formato llega después del buen dato de su primera entrega, emitida el pasado 25 de abril. 'Una fiesta de muerte: Muerte en el museo' lideró la noche con un 12,8% de cuota y 1.272.000 espectadores.

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Una de las claves del programa es su mecánica interactiva. Los espectadores pueden jugar desde casa escaneando un código QR, desbloquear pistas, responder preguntas y acumular puntos antes de señalar al culpable. En el estreno, cerca de 29.000 usuarios llegaron a conectarse simultáneamente a la app oficial y se registraron hasta 1.150 respuestas por segundo en la fase final de acusación.

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