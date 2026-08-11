Episodio 463
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 11 de agosto: Braulio se rinde con Manuela
Alejo detecta los celos de Braulio mientras Rafael y su padre vuelven a chocar por la deuda con Enriqueta.
'Valle Salvaje' emite este martes 11 de agosto su capítulo 463 en La 1. La ficción diaria avanza con Braulio dispuesto a apartarse de Manuela, aunque sus sentimientos empiezan a ser demasiado evidentes para quienes le rodean.
Pese a las impresiones de su madre, el joven decide rendirse y dejar de luchar por ella. Sin embargo, Alejo percibe los celos que Braulio ya no consigue ocultar, una tensión que puede complicar todavía más la relación entre los tres.
Mientras tanto, el conflicto económico sigue presionando a Rafael. El duque y su padre vuelven a enfrentarse por la deuda con Enriqueta, una carga que amenaza con romper el poco equilibrio que aún queda en Valle Salvaje.
La disputa entre ambos se vuelve cada vez más peligrosa. Lo que empezó como un problema económico puede terminar arrastrando a toda la familia si nadie logra frenar las consecuencias de ese enfrentamiento.
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