TVE y Cuatro cambian su programación por el eclipse solar: así se podrá ver en televisión

El eclipse solar del miércoles 12 de agosto también alterará la programación televisiva. RTVE será el grupo que más se vuelque con el fenómeno, con una cobertura especial en La 1, el Canal 24 Horas, RNE y RTVE Play. La corporación emitirá en directo desde distintos puntos de España y situará uno de sus centros principales en el Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara.

El eje de la cobertura será una edición especial de 'Aquí la Tierra', que se emitirá en La 1 entre las 18:30 y las 21:00 horas, con Jacob Petrus desde plató y Marc Santandreu desde Yebes. El programa conectará con zonas de observación, ofrecerá información meteorológica en tiempo real, seguimiento de movilidad con la DGT, explicaciones divulgativas y consejos de seguridad. Antes, 'Directo al grano' preparará la llegada del eclipse desde las 15:50 horas con Marta Flich y Martín Barreiro.

Cuatro también prepara especial

El despliegue de RTVE tendrá impacto directo en la parrilla de La 1. La cadena suspenderá ese día la emisión de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas lenguas' y 'Directo al grano' en su horario habitual para hacer hueco a la cobertura del eclipse.

Mediaset también moverá ficha a través de Cuatro. La cadena adelantará el inicio de sus informativos a las 19:25 horascon 'Cuatro te eclipsa: Especial Noticias Cuatro', una edición pensada para seguir la última hora del fenómeno tras la emisión recortada de 'Lo sabe, no lo sabe'.

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Además de la televisión lineal, el eclipse podrá seguirse por varias señales digitales. RTVE Play ofrecerá varias emisiones en directo, incluidas dos señales del Observatorio de Yebes y otra desde un vuelo especial de Iberia, mientras que el Instituto de Astrofísica de Canarias emitirá un programa especial gratuito en YouTube desde Palencia.