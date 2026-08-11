Cita astronómica
TVE y Cuatro cambian su programación por el eclipse solar: así se podrá ver en televisión
La 1 emitirá un especial de 'Aquí la Tierra' y Mediaset adelantará 'Noticias Cuatro' con una edición dedicada al fenómeno.
El eclipse solar del miércoles 12 de agosto también alterará la programación televisiva. RTVE será el grupo que más se vuelque con el fenómeno, con una cobertura especial en La 1, el Canal 24 Horas, RNE y RTVE Play. La corporación emitirá en directo desde distintos puntos de España y situará uno de sus centros principales en el Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara.
El eje de la cobertura será una edición especial de 'Aquí la Tierra', que se emitirá en La 1 entre las 18:30 y las 21:00 horas, con Jacob Petrus desde plató y Marc Santandreu desde Yebes. El programa conectará con zonas de observación, ofrecerá información meteorológica en tiempo real, seguimiento de movilidad con la DGT, explicaciones divulgativas y consejos de seguridad. Antes, 'Directo al grano' preparará la llegada del eclipse desde las 15:50 horas con Marta Flich y Martín Barreiro.
Cuatro también prepara especial
El despliegue de RTVE tendrá impacto directo en la parrilla de La 1. La cadena suspenderá ese día la emisión de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas lenguas' y 'Directo al grano' en su horario habitual para hacer hueco a la cobertura del eclipse.
Mediaset también moverá ficha a través de Cuatro. La cadena adelantará el inicio de sus informativos a las 19:25 horascon 'Cuatro te eclipsa: Especial Noticias Cuatro', una edición pensada para seguir la última hora del fenómeno tras la emisión recortada de 'Lo sabe, no lo sabe'.
Además de la televisión lineal, el eclipse podrá seguirse por varias señales digitales. RTVE Play ofrecerá varias emisiones en directo, incluidas dos señales del Observatorio de Yebes y otra desde un vuelo especial de Iberia, mientras que el Instituto de Astrofísica de Canarias emitirá un programa especial gratuito en YouTube desde Palencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fiscal general crea una red nacional de fiscales especialistas en jurado popular tras confirmarse que se celebrará el de Begoña Gómez
- Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse por 'irregularidades' en los filtros y 'riesgo de lesiones oculares
- Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
- Jueces y fiscales discrepan sobre la red de fiscales para el jurado: de la especialización necesaria a las 'dudas razonables' por el caso Begoña
- Colombia estremecida por un terremoto de magnitud 7,4 que obliga al Gobierno a declarar la situación de 'desastre nacional
- Boris y Rosa, más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
- La queja de la mujer de Abascal: 'Santi en Ceuta. Por aquí en tres días, tres niños hospitalizados... uno detrás de otro
- José Manuel Parada no se calla tras la defunción de 'Cine de barrio' tal y como lo conocemos: 'Necesitaba una actualización, pero no de esta manera