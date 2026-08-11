Telecinco toma una decisión inesperada con ‘Allá tú' en pleno mes de agosto tras convertirse en lo más visto de sus tardes

Con la llegada del mes de agosto, las cadenas de televisión aprovechan para pisar un poco el acelerador, aprovechando que el consumo desciende a los niveles más bajos del año. Y con este argumento, se intenta reducir los gastos al máximo en sus parrillas de programación.

Esto es lo que va a hacer Telecinco con 'Allá tú'. La cadena de Mediaset ha tomado la decisión de dejar de emitir entregas inéditas del concurso presentado por Juanra Bonet producido por Gestmusic (Banijay Iberia) desde este mismo lunes 10 de agosto.

Aunque se puede comprender con los argumentos mencionados anteriormente, este movimiento ha sorprendido a los espectadores, por inesperado y porque se produce cuando el espacio está obteniendo sus mejores resultados de audiencia desde que volvió a emitirse.

De hecho, ‘Allá tú' se ha convertido en el producto más competitivo de Telecinco en su debilitada franja de tarde, superando los dos dígitos de manera habitual y rozando el 11% de cuota de pantalla. Se trata del único formato de la cadena que lo logra actualmente.

Tanto es así que, aunque muchos lo daban por cancelado por el próximo estreno de 'Rueda la letra', sus buenos resultados le habrían ya garantizado la renovación.

Se espera que a primeros de septiembre, Telecinco retome las emisiones de nuevos programas Allá tú', que se sumarán a la vuelta de Jorge Javier Vázquez con 'El diario de Jorge' y la continuidad de 'De lunes a viernes'.

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Las dudas se dirigen ahora hacia Joaquín Prat y 'El tiempo justo', cuya vuelta estaba anunciada pero ahora podría quedarse sin hueco en la parrilla.