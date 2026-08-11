Episodio 623
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 11 de agosto: Gabriel deja plantada a Julia por su cita con Beatriz
Andrés y Gabriel vuelven a enfrentarse por la crisis de los perfumes mientras Claudia empeora y necesita atención médica urgente.
'Sueños de libertad' emite este martes 11 de agosto su capítulo 623 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega con Gabriel dispuesto a anteponer su plan secreto con Beatriz a la actuación de Julia, pese a los intentos de Begoña por hacerle cambiar de opinión.
El empresario utiliza el trabajo como excusa para ausentarse del acto de la niña, aunque en realidad no quiere renunciar a su cita romántica en Madrid. Beatriz, ilusionada por el encuentro, se prepara para ver a Gabriel y acude a la tienda para comprar un perfume. Allí termina confesándole a Begoña que tiene una cita con su novio, sin revelar de quién se trata.
En la Casa Grande, Digna anima a Marta a arreglar su desencuentro con Fina por la herencia de Pelayo y le recuerda que su relación debe estar por encima de todo. Marta intenta acercarse a Fina con un desayuno y le plantea aceptar la herencia como una forma de compensar el daño recibido, pero la fotógrafa se niega a tocar un dinero que considera sucio. La llegada de Bianca para instalar allí su estudio de pintura termina de incomodar a Marta.
Mientras tanto, Manuela convence a Eduardo para que intente ver a Roque, pero él olvida que debía llevar a Damián a Madrid para una reunión clave con Floral. En paralelo, Bianca empieza a trabajar con Digna y ambas conectan mejor de lo esperado, dejando atrás sus prejuicios iniciales.
En la fábrica, Hugo Brossard comunica a Andrés que no aumentará el presupuesto de las fórmulas originales, obligando a buscar una solución urgente. La huelga de transportistas en Francia complica aún más la situación y provoca un nuevo choque entre Andrés y Gabriel, hasta el punto de que Pablo tiene que separarlos. Además, Salva sigue ocultando a Mabel sus verdaderas dudas sobre el negocio conjunto, y Claudia empeora tanto que Manuela pide ayuda a Miguel para que la examine cuanto antes.
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