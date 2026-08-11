Así es el refugio de Silvia Intxaurrondo en el País Vasco: un valle minero y medieval con torres, calzada romana y pasado familiar

Silvia Intxaurrondo ha vuelto a 'La hora de La 1' tras sus vacaciones, pero durante su descanso volvió a dejar una pista sobre una de sus grandes vías de desconexión: la escritura. La periodista explicó en redes que estaba descansando, cuidando sus plantas y avanzando en su nueva novela. Ese perfil más íntimo conecta con Sopuerta, el pueblo de Bizkaia que ya convirtió en escenario literario y que forma parte de su memoria familiar.

La presentadora eligió Sopuerta para ambientar 'Solas en el silencio', su primera novela. No fue una decisión casual: se trata del pueblo donde se crió su padre y del lugar al que ella regresó muchas veces durante los veranos de infancia. Ese vínculo acabó transformándose en materia narrativa, hasta convertir el municipio en algo más que un paisaje: un refugio emocional y creativo.

Un valle con historia propia

Sopuerta se encuentra en el noroeste de Bizkaia, en la comarca de Las Encartaciones, y conserva una identidad marcada por su pasado minero y medieval. Destacan sus torres banderizas, construcciones defensivas que recuerdan la importancia estratégica que tuvo la zona durante la Edad Media.

El municipio también cuenta con huellas más antiguas, como la Calzada Romana Pisoraca, que atraviesa distintos rincones de Sopuerta y conduce hasta la torre Urrutia. A ese patrimonio se suma la tradición ligada a la actividad ferro-molinera en la cuenca del río Barbadun, clave en la historia preindustrial de Las Encartaciones.

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Ese paisaje frío, rural y con memoria es el que Intxaurrondo llevó a su novela, ambientada en 1975 y centrada en varias mujeres que luchan en silencio contra situaciones de dureza. Para la periodista, Sopuerta funciona así como un lugar de origen heredado: el pueblo de su padre, el escenario de sus recuerdos y el territorio donde ha encontrado una forma de contar también desde fuera de la televisión.