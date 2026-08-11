Episodio 884
'La Promesa', avance del capítulo de hoy martes 11 de agosto: Jacobo estalla al descubrir la traición de Martina y Adriano
El bautizo de Janita deja a Manuel como padrino mientras Máximo amenaza a Lorenzo y Ciro vuelve a acorralar a Julieta.
'La Promesa' emite este martes 11 de agosto su capítulo 884 en La 1. La ficción diaria avanza con las consecuencias de la confesión de Martina, que ya no ha podido seguir ocultando a Jacobo que hay otra persona en su vida: Adriano.
La reacción de Jacobo no tarda en llegar. Dolido por la traición, estalla contra Martina y Adriano, mientras la joven busca después el apoyo de su enamorado. Adriano intenta sostenerla, aunque la revelación le deja muy preocupado por todo lo que puede desencadenarse a partir de ahora.
En palacio, Samuel bautiza a Janita en una ceremonia marcada por la alegría general, con Manuel ejerciendo de padrino. Carlo, sin embargo, no consigue compartir del todo esa felicidad y continúa triste tras comprobar que sus planes con María no avanzan como esperaba.
La tensión también se dispara alrededor de Máximo. Lorenzo se burla de él hasta que el duque termina amenazándole con matarlo, obligando a Alonso a intervenir para calmarlos. Después, Máximo presiona a su servicio para que controle los rumores y se enfrenta a Cristóbal cuando el mayordomo se atreve a cuestionarle.
Además, Ciro consigue suavizar la postura de Manuel sobre el manual al defender que las empresas tienen dinero de sobra. Pero el frente con Julieta vuelve a descontrolarse cuando Lorenzo intercede en una discusión y Ciro está a punto de golpearla. En las cocinas, Alonso reprende personalmente a Simona y Candela por una nueva metedura de pata, mientras Julio aprovecha para pedir una reunión a solas que deja a ambas muy inquietas.
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