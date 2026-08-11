Plantón en directo
Luis Rubiales se topa con el rechazo de Afra Blanco en 'Espejo Público': “Tiene cero credibilidad”
La colaboradora rechazó participar en la entrevista al expresidente de la RFEF durante el debate sobre la final del Mundial 2030.
La entrevista a Luis Rubiales en 'Espejo Público' terminó dejando un momento de máxima tensión con Afra Blanco. El expresidente de la RFEF conectó este martes 11 de agosto con el programa de Antena 3 para hablar de la polémica sobre el Mundial 2030 y, en concreto, de por qué no quedó firmado que la final se disputara en España.
Lorena García dio paso a la colaboradora para que formulara una pregunta, pero Blanco se negó desde el primer momento. “Yo no he tenido nunca un problema con preguntar a nadie. Pero tengo un problema con preguntar a una persona que tiene cero credibilidad”, arrancó, antes de señalar directamente al invitado: “Para mí, Luis Rubiales tiene cero credibilidad”.
Rubiales intenta responder
Afra Blanco justificó su negativa por el historial judicial del expresidente federativo. “A este señor, por primera vez en este programa, no tengo nada que preguntarle”, afirmó, acusándole además de haber difundido “mentira, falsedad y desinformación”. Rubiales trató de intervenir: “Si me deja hablar, yo hablo”.
El expresidente de la RFEF respondió recordando que algunos asuntos están “sub júdice” y apeló a la presunción de inocencia. Blanco le cortó de nuevo: “No le he hecho ninguna pregunta, pasemos al siguiente. ¡Que ha tenido mucho tiempo para mentir y desinformar!”.
Rubiales defendió entonces que él no miente y que ha aportado pruebas en su libro para demostrar su honestidad durante su etapa en la Federación. La colaboradora ironizó con un “¡pobre!” y pidió que preguntara otra persona. “Sea usted respetuosa y deje hablar. No se ponga nerviosa”, le respondió él. Afra zanjó el cruce insistiendo en que no estaba nerviosa, sino que no tenía “nada que preguntarle a una persona que ha demostrado cero credibilidad”.
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