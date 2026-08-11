Lunes 10 de agosto
Audiencias TV ayer | Silvia Intxaurrondo vuelve líder a la vez que 'El grand Prix' y 'En tierra lejana' se reparten una noche muy reñida
Antena 3 alcanza uno de sus mejores datos del verano, La 1 lidera la mañana con el regreso de 'La Hora de La 1' y 'Punto Nemo' se desploma en Cuatro.
La 1 volvió a dominar el lunes con 'El Grand Prix', que se mantuvo como la oferta líder del prime time al reunir a 918.000 espectadores y firmar un 12,2% de cuota de pantalla. Muy cerca volvió a situarse Antena 3 con 'En tierra lejana', que continúa mostrando una gran fortaleza al alcanzar un 12,1% de share y 832.000 espectadores, uno de sus mejores resultados del verano.
En Telecinco, 'First Dates' volvió a responder con un sólido 10,3% de cuota y 840.000 espectadores. En cambio, Cuatro sufrió el desplome de 'Punto Nemo', cuya segunda semana se saldó con un discreto 3,9% de share y 238.000 espectadores de media entre sus dos episodios. A su vez, en La Sexta, la película "Disco Ibiza Locomía", dentro de 'El taquillazo', registró un 4,3% de share y 285.000 espectadores.
Por otro lado, la mañana dejó el regreso de Silvia Intxaurrondo al frente de 'La Hora de La 1', que volvió de vacaciones liderando su franja con un muy buen 19,6% de cuota de pantalla y 342.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Grand Prix: Presenta: 924.000 (10,3%)
Grand Prix: 918.000 (12,2%)
Antena 3
El Hormiguero: 798.000 (8,8%)
En tierra lejana: 832.000 (12,1%)
Telecinco
First Dates: 840.000 (10,3%)
laSexta
El Intermedio: 394.000 (4,4%)
El Taquillazo “Disco, Ibiza, Locomía”: 285.000 (4,3%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 544.000 (6%)
Punto Nemo: 270.000 (3,7%)
La 2
Cifras y letras: 457.000 (5%)
Cine clásico “Charada”: 289.000 (3,8%)
LATE NIGHT
La 1
Grand Prix: 205.000 (8%)
Antena 3
En tierra lejana: 229.000 (8%)
Telecinco
Romi: 208.000 (5,6%)
laSexta
Cine “Sin rodeos”: 208.000 (8,2%)
Cuatro
Punto Nemo: 203.000 (4,3%)
Objetivo: París: 100.000 (3,5%)
La 2
Cine “No hay salida”: 126.000 (4,1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 982.000 (12,3%)
Valle Salvaje: 754.000 (10,6%)
La Promesa: 918.000 (13,4%)
Malas lenguas: 753.000 (11,1%)
Aquí la Tierra: 774.000 (10,9%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.141.000 (14%)
YAS Verano: 633.000 (8,9%)
Pasapalabra: 1.276.000 (17,9%)
Telecinco
El verano se mueve: 540.000 (6,9%)
¡De lunes a viernes!: 609.000 (8,8%)
Allá tú: 701.000 (10%)
laSexta
Zapeando: 522.000 (6,4%)
Más Vale Tarde: 349.000 (5%)
laSexta Noticias: Especial: 346.000 (4,3%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 472.000 (6,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 346.000 (5,1%)
First Dates: 312.000 (3,8%)
La 2
Saber y ganar: 463.000 (5,4%)
Grandes documentales: 253.000 (3,3%)
Malas lenguas: 468.000 (6,7%)
El Cazador: 115.000 (1,7%)
Trivial pursuit: 243.000 (3,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 342.000 (19,6%)
Mañaneros 360: 454.000 (15,2%)
Mañaneros 360: 6.000 (0,1%)
Mañaneros 360: 864.000 (11,9%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 268.000 (11%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 730.000 (15%)
La ruleta de la suerte: 1.390.000 (20,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 241.000 (13%)
Vamos a ver verano: 304.000 (11%)
El precio justo: 556.000 (8,9%)
laSexta
Equipo de investigación: 47.000 (3,8%)
Aruser@s fresh: 118.000 (6,1%)
Al rojo vivo: 232.000 (6,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 9.000 (1,1%)
Alerta cobra: 10.000 (0,8%)
Alerta cobra: 35.000 (1,8%)
En boca de todos: 245.000 (8,2%)
La 2
Mares supremos: 16.000 (1,5%)
Pueblo de Dios: 15.000 (1%)
El Señor de los bosques: 24.000 (1,4%)
El Señor de los bosques: 23.000 (1,2%)
El Señor de los bosques: 31.000 (1,5%)
Rutas bizarras: 47.000 (2,1%)
Las rutas D’Ambrosio: 82.000 (3,2%)
Curro Jiménez: 176.000 (5,1%)
El Cazador: 81.000 (1,5%)
El Cazador: 183.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.737.000 (20,4%)
Telediario 1: 1.193.000 (14,1%)
Informativos Telecinco 15h: 733.000 (8,6%)
Noticias Cuatro 1: 559.000 (8,6%)
laSexta Noticias 14h: 450.000 (6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.449.000 (17,5%)
Telediario 2: 1.125.000 (13,7%)
Informativos Telecinco 21h: 721.000 (8,7%)
laSexta Noticias 20h: 511.000 (7,4%)
Noticias Cuatro 2: 290.000 (4,2%)
Mañana
Telediario matinal: 165.000 (19,9%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 175.000 (14,9%)
El Matinal: 123.000 (9,4%)
RANKING
Diario: La 1 (12,5%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,9%).
Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,4%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,5%), La 2 (3,9%).
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