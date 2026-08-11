Audiencias TV ayer | Silvia Intxaurrondo vuelve líder a la vez que 'El grand Prix' y 'En tierra lejana' se reparten una noche muy reñida

La 1 volvió a dominar el lunes con 'El Grand Prix', que se mantuvo como la oferta líder del prime time al reunir a 918.000 espectadores y firmar un 12,2% de cuota de pantalla. Muy cerca volvió a situarse Antena 3 con 'En tierra lejana', que continúa mostrando una gran fortaleza al alcanzar un 12,1% de share y 832.000 espectadores, uno de sus mejores resultados del verano.

En Telecinco, 'First Dates' volvió a responder con un sólido 10,3% de cuota y 840.000 espectadores. En cambio, Cuatro sufrió el desplome de 'Punto Nemo', cuya segunda semana se saldó con un discreto 3,9% de share y 238.000 espectadores de media entre sus dos episodios. A su vez, en La Sexta, la película "Disco Ibiza Locomía", dentro de 'El taquillazo', registró un 4,3% de share y 285.000 espectadores.

Por otro lado, la mañana dejó el regreso de Silvia Intxaurrondo al frente de 'La Hora de La 1', que volvió de vacaciones liderando su franja con un muy buen 19,6% de cuota de pantalla y 342.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: Presenta: 924.000 (10,3%)

Grand Prix: 918.000 (12,2%)

Antena 3

El Hormiguero: 798.000 (8,8%)

En tierra lejana: 832.000 (12,1%)

Telecinco

First Dates: 840.000 (10,3%)

laSexta

El Intermedio: 394.000 (4,4%)

El Taquillazo “Disco, Ibiza, Locomía”: 285.000 (4,3%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 544.000 (6%)

Punto Nemo: 270.000 (3,7%)

La 2

Cifras y letras: 457.000 (5%)

Cine clásico “Charada”: 289.000 (3,8%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: 205.000 (8%)

Antena 3

En tierra lejana: 229.000 (8%)

Telecinco

Romi: 208.000 (5,6%)

laSexta

Cine “Sin rodeos”: 208.000 (8,2%)

Cuatro

Punto Nemo: 203.000 (4,3%)

Objetivo: París: 100.000 (3,5%)

La 2

Cine “No hay salida”: 126.000 (4,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 982.000 (12,3%)

Valle Salvaje: 754.000 (10,6%)

La Promesa: 918.000 (13,4%)

Malas lenguas: 753.000 (11,1%)

Aquí la Tierra: 774.000 (10,9%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.141.000 (14%)

YAS Verano: 633.000 (8,9%)

Pasapalabra: 1.276.000 (17,9%)

Telecinco

El verano se mueve: 540.000 (6,9%)

¡De lunes a viernes!: 609.000 (8,8%)

Allá tú: 701.000 (10%)

laSexta

Zapeando: 522.000 (6,4%)

Más Vale Tarde: 349.000 (5%)

laSexta Noticias: Especial: 346.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 472.000 (6,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 346.000 (5,1%)

First Dates: 312.000 (3,8%)

La 2

Saber y ganar: 463.000 (5,4%)

Grandes documentales: 253.000 (3,3%)

Malas lenguas: 468.000 (6,7%)

El Cazador: 115.000 (1,7%)

Trivial pursuit: 243.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 342.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 454.000 (15,2%)

Mañaneros 360: 6.000 (0,1%)

Mañaneros 360: 864.000 (11,9%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 268.000 (11%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 730.000 (15%)

La ruleta de la suerte: 1.390.000 (20,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 241.000 (13%)

Vamos a ver verano: 304.000 (11%)

El precio justo: 556.000 (8,9%)

laSexta

Equipo de investigación: 47.000 (3,8%)

Aruser@s fresh: 118.000 (6,1%)

Al rojo vivo: 232.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 9.000 (1,1%)

Alerta cobra: 10.000 (0,8%)

Alerta cobra: 35.000 (1,8%)

En boca de todos: 245.000 (8,2%)

La 2

Mares supremos: 16.000 (1,5%)

Pueblo de Dios: 15.000 (1%)

El Señor de los bosques: 24.000 (1,4%)

El Señor de los bosques: 23.000 (1,2%)

El Señor de los bosques: 31.000 (1,5%)

Rutas bizarras: 47.000 (2,1%)

Las rutas D’Ambrosio: 82.000 (3,2%)

Curro Jiménez: 176.000 (5,1%)

El Cazador: 81.000 (1,5%)

El Cazador: 183.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.737.000 (20,4%)

Telediario 1: 1.193.000 (14,1%)

Informativos Telecinco 15h: 733.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 1: 559.000 (8,6%)

laSexta Noticias 14h: 450.000 (6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.449.000 (17,5%)

Telediario 2: 1.125.000 (13,7%)

Informativos Telecinco 21h: 721.000 (8,7%)

laSexta Noticias 20h: 511.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 2: 290.000 (4,2%)

Mañana

Telediario matinal: 165.000 (19,9%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 175.000 (14,9%)

El Matinal: 123.000 (9,4%)

RANKING

Diario: La 1 (12,5%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,9%).

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Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,4%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,5%), La 2 (3,9%).