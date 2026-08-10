'Valle Salvaje', avance semanal: Pura revela una verdad clave y Dámaso prepara un nuevo golpe con el bebé

'Valle Salvaje' arranca una nueva semana en La 1 con el bebé de Adriana en el centro de todas las tensiones. Entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto, Luisa recibirá una revelación decisiva, Victoria se verá sorprendida por sus propios sentimientos y Dámaso volverá a mover ficha con un plan que horrorizará a Petra.

Lunes 10 de agosto, capítulo 462

Manuela continúa cada vez más fascinada por Alejo, una situación que deja a Braulio en un lugar muy incómodo. La admiración de ella empieza a tener consecuencias emocionales para quienes la rodean, especialmente para un Braulio que no sabe cómo gestionar lo que está ocurriendo.

Mientras tanto, Bárbara y Pedrito se ven obligados a esconder al bebé justo cuando aparece Victoria. La tensión aumenta alrededor del niño, cuya presencia sigue siendo una amenaza para todos los secretos que algunos intentan mantener enterrados. Además, Pura se sincera con Luisa y le revela una verdad capaz de cambiar por completo su visión de lo ocurrido.

Martes 11 de agosto, capítulo 463

Braulio decide rendirse con Manuela pese a las impresiones de su madre. El joven intenta apartarse, pero sus celos son cada vez más difíciles de disimular. Alejo no tarda en darse cuenta de lo que siente y percibe una tensión que puede abrir un nuevo frente entre ambos.

En paralelo, Rafael y su padre vuelven a chocar por la deuda con Enriqueta. El conflicto económico sigue creciendo y amenaza con llevarse por delante el frágil equilibrio de Valle Salvaje. La presión sobre el duque se intensifica y cada decisión empieza a tener consecuencias más peligrosas.

Miércoles 12 de agosto, capítulo 464

Manuela incomoda a Luisa con varias preguntas indiscretas sobre la novela de Alejo. La conversación pone a Luisa en una posición difícil, especialmente en un momento en el que ya carga con demasiadas sospechas y secretos.

Por otro lado, Hernando logra calmar a José Luis, aunque sus palabras dejan una duda en el aire: ¿qué baza está preparando contra Enriqueta? Mientras tanto, Petra, consumida por la culpa, decide enfrentarse por fin a Pura. Su gesto puede marcar un punto de no retorno para las parteras y para todo lo que han ocultado hasta ahora.

Jueves 13 de agosto, capítulo 465

Victoria y Mercedes refuerzan su alianza contra Dámaso, convencidas de que deben anticiparse a sus movimientos. Pero la jornada da un giro inesperado cuando Victoria descubre al bebé que Bárbara y Luisa mantienen oculto.

Lo que parecía destinado a desatar una nueva crisis provoca una reacción distinta en la Salcedo. Victoria empieza a encariñarse con el niño, que además es su sobrino nieto, y esa emoción puede alterar sus planes. Al mismo tiempo, José Luis hace a Rafael una petición de enorme alcance, capaz de cambiar el destino de todos.

Viernes 14 de agosto, capítulo 466

La semana termina con una revelación largamente esperada: Rosalía y Leonor conocen por fin al hijo de Adriana. El encuentro puede remover heridas, confirmar sospechas y cambiar para siempre la posición de ambas en esta historia.

Noticias relacionadas

Pero Dámaso no se queda quieto. Vuelve a amenazar a Mercedes y ordena a las parteras que preparen al bebé. Petraqueda horrorizada al descubrir para qué lo quiere realmente, dejando en el aire una pregunta inquietante: qué está planeando Dámaso y hasta dónde está dispuesto a llegar.