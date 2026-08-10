Episodio 462
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 10 de agosto: Pura revela a Luisa una verdad que lo cambia todo
Bárbara y Pedrito esconden al bebé ante la llegada de Victoria mientras Manuela se muestra cada vez más fascinada por Alejo.
'Valle Salvaje' emite este lunes 10 de agosto su capítulo 462 en La 1. La ficción diaria abre la semana con el bebé de Adriana en el centro de la tensión y con Luisa a punto de escuchar una revelación que puede cambiar su forma de entender todo lo ocurrido.
En paralelo, Manuela sigue cada vez más impresionada por Alejo, una fascinación que amenaza con dejar a Braulio en una posición muy incómoda. La conexión entre ambos empieza a pesar en el entorno del joven, que no puede evitar sentirse desplazado.
Mientras tanto, Bárbara y Pedrito se ven obligados a actuar con rapidez cuando aparece Victoria. Ambos esconden al bebé para evitar que la Salcedo descubra lo que está ocurriendo, en un movimiento que aumenta todavía más el riesgo de que el secreto termine saliendo a la luz.
La entrega también dejará un momento clave entre Pura y Luisa. La partera decide revelar una verdad decisiva, una confesión que puede marcar un antes y un después en la investigación sobre el niño y acercar a Luisa a la respuesta que lleva tiempo buscando.
Suscríbete para seguir leyendo
- Boris y Rosa, más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
- José Pablo López despide a Javier Ruiz tras no poder evitar su marcha a La Séptima con un mensaje de afecto: 'Gracias por resistir tanta campaña
- Audiencias TV ayer sábado: Gonzalo Miró se impone a 'laSexta Xplica' desde La 2 y revalida el dominio de ''Malas lenguas' en las tertulias políticas del sábado noche
- La sequía del Danubio deja al descubierto restos de un mamut y los cimientos del puente más largo que los romanos proyectaron sobre el río
- Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años
- Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
- Las empresas afrontan dificultades para cumplir la norma que le obliga a reducir el contenido de plástico de los envases
- Turistas ‘sintecho’: “¿Pagar 100 euros por una noche? Prefiero dormir en la playa que pagar un hotel en Barcelona”