'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 10 de agosto: Pura revela a Luisa una verdad que lo cambia todo

'Valle Salvaje' emite este lunes 10 de agosto su capítulo 462 en La 1. La ficción diaria abre la semana con el bebé de Adriana en el centro de la tensión y con Luisa a punto de escuchar una revelación que puede cambiar su forma de entender todo lo ocurrido.

En paralelo, Manuela sigue cada vez más impresionada por Alejo, una fascinación que amenaza con dejar a Braulio en una posición muy incómoda. La conexión entre ambos empieza a pesar en el entorno del joven, que no puede evitar sentirse desplazado.

Mientras tanto, Bárbara y Pedrito se ven obligados a actuar con rapidez cuando aparece Victoria. Ambos esconden al bebé para evitar que la Salcedo descubra lo que está ocurriendo, en un movimiento que aumenta todavía más el riesgo de que el secreto termine saliendo a la luz.

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La entrega también dejará un momento clave entre Pura y Luisa. La partera decide revelar una verdad decisiva, una confesión que puede marcar un antes y un después en la investigación sobre el niño y acercar a Luisa a la respuesta que lleva tiempo buscando.