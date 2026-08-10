'Sueños de libertad', avance semanal: Gabriel traiciona a Beatriz mientras Tasio confiesa su crimen a Paula

'Sueños de libertad' afronta una semana de alta tensión en Antena 3. Entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto, la serie diaria volverá a poner contra las cuerdas a Gabriel, que intenta mantener el control en la fábrica mientras alimenta su relación con Beatriz a espaldas de Begoña. Además, Tasio no podrá seguir cargando en silencio con la muerte de Antoine Brossard y terminará revelando a Paula un secreto que puede cambiarlo todo.

Lunes 10 de agosto, capítulo 622

Gabriel decide celebrar con Beatriz el aniversario del inicio de su relación y le prepara un plan en Madrid con comida, paseo por el Retiro y una habitación de hotel. El gesto llega acompañado de una confesión: nunca ha dejado de sentir algo por ella. Mientras tanto, Julia se muestra muy nerviosa por un concurso de coros y acaba haciendo una confesión que deja tocada a Begoña, al percibir que su madre no es feliz junto a Gabriel.

En la fábrica, Gabriel se cobra su venganza contra Andrés y le encarga comunicar a Hugo Brossard que deben subir el precio de los perfumes, una decisión que puede afectar a la producción. Por otro lado, Marta explica a Fina cómo ha quedado el testamento de Pelayo: las propiedades pasan a su madre, Darío recibirá un hotel y ella contará con una asignación vitalicia y el usufructo de varios bienes. A Fina le incomoda que Marta acepte esa herencia.

La salud de Claudia empieza a preocupar en la colonia al comprobar que tiene fiebre, por lo que Valentina le recomienda reposo. Fina consigue convencer a Bianca para que acepte el encargo de Damián de retratar a Digna, mientras Mabelpide ayuda a su padre para el negocio que quiere poner en marcha junto a Salva.

Martes 11 de agosto, capítulo 623

Digna intenta que Marta arregle su desencuentro con Fina y le recuerda que su amor debe estar por encima de cualquier herencia. Marta, sin embargo, también está inquieta por la presencia de Bianca en la Casa Grande, donde va a trabajar en el retrato de Digna.

Gabriel pone el trabajo como excusa para no asistir a la actuación de Julia, aunque en realidad no quiere renunciar a su cita con Beatriz. Begoña intenta convencerle de que priorice a la niña, pero él se mantiene firme. Beatriz, ilusionada por el encuentro, acude a la tienda para comprar un perfume antes de verse con él.

El ambiente entre Andrés y Gabriel se complica todavía más cuando Hugo Brossard rechaza aumentar el presupuesto para recuperar las fórmulas originales. La dirección debe buscar una salida y la huelga de transportistas en Francia termina agravando el problema. La tensión entre ambos estalla en un fuerte enfrentamiento que obliga a Pablo a intervenir para separarlos.

Además, Eduardo intenta acercarse a Roque animado por Manuela, pero olvida que debía llevar a Damián a Madrid para una reunión importante con Floral. En paralelo, Bianca empieza a trabajar con Digna y ambas conectan pese a sus prejuicios. La entrega termina con Manuela pidiendo ayuda urgente a Miguel ante el grave estado de Claudia.

Miércoles 12 de agosto, capítulo 624

Miguel examina a Claudia y confirma el diagnóstico: padece una neumonía. Mientras tanto, la fábrica prepara un homenaje a Antoine Brossard. Tasio, atormentado por la culpa, intenta evitar el acto, pero Gabriel le obliga a quedarse. Andrés, por su parte, llega con una buena noticia: ha logrado un acuerdo con el proveedor de esencias para mantener los precios a cambio de un contrato de exclusividad.

La relación entre Fina y Bianca da un paso peligroso. Fina le confiesa su decepción con Marta por la herencia de Pelayo y la argentina intenta consolarla compartiendo con ella un dulce de leche. La complicidad entre ambas crece hasta dejarlas al borde de un beso. Después, Marta se muestra celosa al ver la buena conexión de Bianca con Digna.

Valentina se sincera con Nieves y reconoce que la historia que le contó sobre una amiga con traumas con los hombres era en realidad la suya. La enfermera le aconseja pasar una noche con Andrés, sin forzar nada, para recuperar poco a poco la confianza. Digna invita a Valentina a cenar en su casa y ella acepta con esa intención.

Tasio se refugia en el alcohol por sus remordimientos y Paula intenta apoyarle, aunque él reacciona con frialdad. Damián, por su parte, reprende a Eduardo por haberle dejado tirado con la reunión de Floral, aunque decide darle otra oportunidad. En la cena familiar de los Salazar, el proyecto del restaurante de Mabel y Salva salta por los aires cuando él admite que no está preparado para un negocio de ese tamaño.

Jueves 13 de agosto, capítulo 625

Andrés y Valentina despiertan felices después de pasar la noche juntos y dar un paso importante en su relación. Mientras tanto, Mabel explota contra Salva en la cantina por no haber sido sincero sobre sus dudas con el restaurante. La discusión confirma que la pareja atraviesa un momento complicado.

Marta intenta reconducir su relación con Fina y le propone donar todo el dinero de Pelayo a una asociación que ayude a personas enfermas sin recursos. La idea convence a la fotógrafa, que la considera una salida generosa y coherente. En paralelo, Miguel visita a Claudia para comprobar la evolución del tratamiento y, después, Nieves le hace ver que la ruptura ha hecho sufrir a los dos.

En la fábrica, Andrés y Gabriel vuelven a chocar y se acusan mutuamente de querer agradar a Hugo Brossard. Más tarde, Andrés actúa con Julia como el padre que la niña nunca ha tenido. Gabriel, de forma inesperada, cancela su cita con Beatriz y decide acudir a la actuación de Julia, lo que provoca el enfado de su amante.

La entrega acaba con una confesión gravísima. Tasio pide perdón a Paula por haber pagado con ella sus frustraciones y termina revelándole que Antoine Brossard murió por su culpa porque le quitó el pastillero. Paula queda en shock al descubrir que ahora conoce un secreto que puede destruirlo.

Viernes 14 de agosto, capítulo 626

Los problemas entre Mabel y Salva siguen aumentando tras la cena familiar. Ambos intentan hablar de lo que sienten, pero la conversación termina en una nueva discusión. En la Casa Grande, Damián y Digna invitan a Begoña y Julia a cenar en un restaurante de Toledo para celebrar las buenas noticias, aunque Gabriel impone varias condiciones antes de permitir que su mujer acuda.

Doña Clara descubre por Bianca los planes de Marta con la herencia de Pelayo y decide hacerle una propuesta inesperada a su nuera. Miguel y Claudia, por su parte, aclaran los malentendidos que han marcado su ruptura. Ella le deja claro que le eligió conociendo sus problemas.

Gabriel intenta compensar a Beatriz después de dejarla plantada por acudir a la actuación de Julia, pero ella está profundamente dolida. La situación es tan evidente que acaba confesando a Begoña que su relación con su pareja atraviesa un mal momento.

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Paula toma una decisión sobre Tasio después de haber quedado atrapada en el secreto de la muerte de Brossard. Y la semana termina con Valentina y Andrés dando rienda suelta a su pasión y acostándose, consolidando así el avance más importante de su relación.