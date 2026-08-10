'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 10 de agosto: Gabriel prepara una cita secreta con Beatriz

'Sueños de libertad' emite este lunes 10 de agosto su capítulo 622 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, abre la semana con Gabriel volviendo a acercarse peligrosamente a Beatriz y con Begoña cada vez más removida por lo que Julia empieza a percibir en casa.

El marido de Begoña decide sorprender a Beatriz por el aniversario del día en el que comenzaron a ser novios. Gabriel le reconoce que nunca ha dejado de sentir algo por ella y le propone una velada especial en Madrid, con comida, paseo por el Retiro y una habitación de hotel. Una cita que puede tensar todavía más el equilibrio que ambos intentan mantener en secreto.

Mientras tanto, Julia se muestra nerviosa por un concurso de coros, pero su preocupación va mucho más allá. La joven nota que su madre no es feliz junto a Gabriel y acaba haciendo una confesión que deja trastocada a Begoña, obligándola a mirar de frente una realidad que intenta sostener desde hace tiempo.

En la fábrica, Gabriel busca cobrarse su venganza contra Andrés y le encarga comunicar a Hugo Brossard que deben subir los precios de los perfumes. La decisión puede traer consecuencias importantes para la producción y para la relación entre ambos, ya de por sí muy dañada tras los últimos enfrentamientos.

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Además, Marta informa a Fina de cómo ha quedado el testamento de Pelayo, con varias propiedades y una asignación vitalicia a su favor, algo que a la fotógrafa le incomoda por lo que supone para sus principios. En la colonia, aumenta la preocupación por Claudia, que tiene fiebre, mientras Fina convence a Bianca para aceptar el encargo de Damián y Mabel pide ayuda a su padre para su nuevo negocio con Salva.