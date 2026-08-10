Vuelta matinal
Silvia Intxaurrondo reaparece en TVE cargando contra el ático de Ayuso: “Todos sabemos la respuesta”
La periodista ha regresado al matinal tras sus vacaciones y habla de las polémicas durante su ausencia.
Silvia Intxaurrondo ha vuelto este lunes 10 de agosto a 'La hora de La 1' tras casi dos meses alejada del programa por vacaciones. El relevo llegó alrededor de las 08:30 horas, cuando Álex Barreiro dio paso al programa desde el 'Telediario Matinal'. “Silvia, buenos días. ¡Bienvenida!”, le dijo el periodista, que durante las últimas semanas había presentado 'La hora de La 1' junto a Aida Bao en sustitución de Intxaurrondo.
La presentadora arrancó su vuelta poniendo el foco en la situación de Ceuta. Después presentó a los colaboradores de la mesa, entre ellos Virginia Alonso, Juanma Romero, Maite Alcaraz y Ferrán Boiza, con quienes también comentó en tono más distendido el próximo eclipse.
"¿Para qué se compró esa vivienda?"
Más tarde, el debate se centró en el polémico ático adquirido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí. Intxaurrondo lanzó entonces una reflexión directa: “La pregunta es muy sencilla: para qué se compró esa vivienda. Pero que no se burlen de nosotros, los ciudadanos, diciendo que era para una oficina. Si todos sabemos la respuesta a esa pregunta”.
La periodista remató el comentario con ironía al hablar de la ubicación del inmueble: “¡Cómo es Madrid, eh! Es la ciudad donde uno no se encuentra a su ex, pero consigue un piso gratis frente al de su madre”. Su regreso pone fin a una ausencia que había generado rumores en redes y que ella misma aclaró en su momento asegurando que estaba “simplemente, de vacaciones”.
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