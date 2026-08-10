'La Promesa', avance semanal: Martina confiesa su traición a Jacobo y Máximo se niega a reconocer a Ángela

'La Promesa' afronta una semana marcada por decisiones difíciles y enfrentamientos que pueden romper varios equilibrios dentro del palacio. Entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto, Martina no podrá seguir ocultando su historia con Adriano, Máximo se enfrentará a todos por Ángela y María Fernández celebrará por fin el bautizo de su hija Janita.

El duque de Buenaventura pierde el control tras el gesto de Ángela, pero nadie en la mesa se pone de su parte. La joven sigue destrozada al descubrir que Máximo es su padre y Curro intenta consolarla sin éxito. Leocadia le pide al duque que haga lo correcto, pida perdón y reconozca públicamente a su hija, pero él se niega en redondo.

La tensión con Máximo no se queda ahí. Lorenzo se burla de él hasta provocar una amenaza de muerte, lo que obliga a Alonso a intervenir para frenar el choque. El duque también presiona a su servicio para que acalle los rumores y termina enfrentándose a Cristóbal cuando este cuestiona su actitud.

El regreso inesperado de Jacobo hunde a Martina y Adriano en la culpa. La joven comprende que no puede seguir manteniendo la mentira y toma una decisión: confesar a su prometido que hay otra persona en su vida. Cuando Jacobo descubre que se trata de Adriano, estalla ante la traición de ambos.

Martina busca después el apoyo de Adriano, que la respalda, aunque queda muy preocupado por las consecuencias de la confesión. La verdad ya está fuera y su historia de amor queda expuesta en uno de los momentos más delicados para los dos.

María Fernández sigue adelante con el bautizo de su hija Jana, mientras Carlo continúa intentando convertir ese día en algo más. Su campaña para casarse con ella durante la ceremonia acaba molestando a la doncella, que no soporta que utilice a los demás para presionarla.

Finalmente, Samuel bautiza a Janita en un momento de alegría para el servicio, con Manuel ejerciendo como padrino de la niña. Carlo, en cambio, no consigue sacudirse la tristeza al comprobar que sus planes no avanzan como esperaba.

La actitud de Petra preocupa cada vez más a Ricardo, Pía y Teresa, que sienten que la están perdiendo por la influencia de Tomasa. Petra suplica a su hermana que no la obligue a enfrentarse a sus compañeras, pero Tomasa sigue decidida a vengarse.

Al mismo tiempo, Julio continúa saboteando a las cocineras y ya ni siquiera se molesta en disimularlo. Simona y Candela vuelven a quedar en evidencia y Alonso las reprende personalmente por una nueva metedura de pata. El ambiente se enrarece aún más cuando el señor de Buenaventura pide hablar a solas con ellas, dejando a las dos amigas muy inquietas.

Ciro y Lorenzo avanzan en su plan para engañar a Manuel con el manual. Su estrategia pasa por cobrar dos veces a las empresas mientras el heredero solo recibe una parte. Manuel empieza a sospechar tras ser informado por Enora de que Ciro pretende vender el manual a precio de oro.

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Ciro intenta calmarlo argumentando que las empresas tienen dinero suficiente, pero el conflicto también alcanza a Julieta. La joven vuelve a plantarle cara y Lorenzo acaba intercediendo en una discusión que se descontrola hasta el punto de que Ciro está a punto de golpearla.