Domingo 9 de agosto
Audiencias TV ayer | 'Una nueva vida' firma su mejor dato desde febrero, liderando por encima del cine de La 1
Antena 3 se impone al resto de ofertas, La 1 acierta con el cine y laSexta destaca con 'El taquillazo'.
Antena 3 vivió una gran noche gracias a 'Una nueva vida'. La serie turca firmó su mejor resultado desde febrero al reunir a 796.000 espectadores y alcanzar un 10,8% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la oferta más seguida entre el resto de cadenas.
La 1 apostó por el cine con 'Hanna', dentro de 'La película de la semana', que congregó a 835.000 espectadores y obtuvo un 9,9% de share, mientras que en laSexta, 'Que se mueran los feos', dentro de 'El taquillazo', también destacó con un notable 6,9% de cuota y 584.000 espectadores.
Telecinco, por su parte, obtuvo un 7,5% de share y 577.000 espectadores con una nueva entrega de 'First Dates', a la vez que La 2 también firmó un buen resultado con 'Me meto en un jardín', que reunió a 268.000 espectadores y alcanzó un 3,8% de cuota de pantalla. Además, Cuatro se hizo con un 5% y 398.000 espectadores con la reposición de 'Cuarto milenio'.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Hanna”: 835.000 (9,9%)
Cine “Dune”: 294.000 (7,1%)
Antena 3
Una nueva vida: 796.000 (10,8%)
Telecinco
First Dates: 577.000 (7,5%)
laSexta
El Taquillazo “Que se mueran los feos”: 584.000 (6,9%)
Cine “Torrente 3: El protector”: 321.000 (6,4%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 359.000 (4,5%)
Cuarto milenio: 398.000 (5%)
La 2
Imprescindibles: 269.000 (3,1%)
Me meto en un jardín: 339.000 (4%)
Me meto en un jardín: 244.000 (3,5%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “Judas y el mesías negro”: 66.000 (4,1%)
Antena 3
Una nueva vida: 124.000 (4,4%)
Telecinco
Universo Calleja: 187.000 (5,8%)
laSexta
Cine 2 “Fuga de cerebros”: 127.000 (5,9%)
Cuatro
Cuarto milenio: 224.000 (6,5%)
La 2
Lorca: Muerte de un poeta: 112.000 (2,4%)
Lorca: Muerte de un poeta: 82.000 (2,9%)
Cine “El soldado desaparecido”: 57.000 (3,2%)
TARDE
La 1
Superestrellas: Kevin Costner “El guardaespaldas”: 780.000 (9,8%)
Superestrellas: Kevin Costner 2 “No hay salida”: 735.000 (9,8%)
Aquí la Tierra: 679.000 (9,5%)
Antena 3
Multicine “Mentiras que queman”: 916.000 (11,6%)
Multicine 2 “Una madre condenada”: 616.000 (8,1%)
Multicine 3 “Comer, beber y amar”: 439.000 (6,1%)
Telecinco
El show de Paz: 556.000 (7%)
Fiesta: 786.000 (10,7%)
laSexta
Cine “Sesenta segundos”: 405.000 (5,1%)
Cine 2 “El atracador perfecto”: 339.000 (4,5%)
Cuatro
Home Cinema “Infiltrado en Miami”: 637.000 (8,1%)
Home Cinema 2 “Un golpe de altura”: 549.000 (7,3%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 267.000 (3,4%)
Grandes documentales: 273.000 (3,5%)
Documentales de La 2: 180.000 (2,5%)
De tapas por España: 186.000 (2,6%)
De tapas por España: 216.000 (2,8%)
MAÑANA
La 1
Viaje al centro de la tele: 284.000 (11,4%)
Viaje al centro de la tele: 305.000 (10,3%)
D Corazón: 525.000 (9,3%)
Antena 3
Los más…: 30.000 (2,4%)
La Voz Kids: 169.000 (5,8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 375.000 (8,6%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 565.000 (11,1%)
La ruleta de la suerte: 1.128.000 (16,8%)
Telecinco
Got Talent España: 18.000 (1,8%)
Got Talent España: 142.000 (7,3%)
El precio justo: 159.000 (5,2%)
El precio justo: 291.000 (7,1%)
El precio justo: 387.000 (6,1%)
laSexta
Equipo de investigación: 55.000 (6,3%)
Equipo de investigación: 121.000 (8,5%)
Equipo de investigación: 194.000 (8,5%)
Equipo de investigación: 195.000 (6,9%)
Equipo de investigación: 186.000 (5,5%)
Equipo de investigación: 227.000 (5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 3.000 (0,4%)
¡Toma salami!: 12.000 (1,6%)
¡Toma salami!: 27.000 (2,9%)
Volando voy: 90.000 (5,9%)
Volando voy: 161.000 (6,1%)
Viajeros Cuatro: 265.000 (8%)
La 2
Esto es España: 36.000 (4,2%)
Los conciertos de La 2: 26.000 (2,3%)
Medina: 34.000 (2,5%)
Buenas noticias TV: 42.000 (2,5%)
Últimas preguntas: 55.000 (2,5%)
El día del Señor: 143.000 (5,4%)
Pueblo de Dios: 97.000 (3,3%)
Pueblo de Dios: 73.000 (2,3%)
Zoom tendencias: 57.000 (1,6%)
Zoom tendencias: 85.000 (2,1%)
Flash moda: 90.000 (1,9%)
El escarabajo verde: 93.000 (1,7%)
Mi familia en la mochila. Ruta España: 87.000 (1,3%)
Saber y ganar: Fin de semana: 94.000 (1,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.590.000 (20%)
Telediario 1: 1.042.000 (13,1%)
Noticias Cuatro 1: 572.000 (9%)
Informativos Telecinco 15h: 627.000 (7,9%)
laSexta Noticias 14h: 453.000 (7,1%)
Prime Time
Telediario 2: 1.034.000 (13%)
Antena 3 Noticias 2: 946.000 (11,8%)
Informativos Telecinco 21h: 686.000 (8,7%)
Noticias Cuatro 2: 526.000 (7,4%)
laSexta Noticias 20h: 404.000 (5,7%)
RANKING
Diario: La 1 (10,3%), Antena 3 (9,8%), Telecinco (7,5%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,1%).
Mensual: Antena 3 (11,8%), La 1 (11,3%), Telecinco (7,8%), Cuatro (6%), laSexta (5,5%), La 2 (3,9%).
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