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Domingo 9 de agosto

Audiencias TV ayer | 'Una nueva vida' firma su mejor dato desde febrero, liderando por encima del cine de La 1

Antena 3 se impone al resto de ofertas, La 1 acierta con el cine y laSexta destaca con 'El taquillazo'.

'Una nueva vida' y 'Hanna'

'Una nueva vida' y 'Hanna' / Antena 3/RTVE

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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Antena 3 vivió una gran noche gracias a 'Una nueva vida'. La serie turca firmó su mejor resultado desde febrero al reunir a 796.000 espectadores y alcanzar un 10,8% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la oferta más seguida entre el resto de cadenas.

La 1 apostó por el cine con 'Hanna', dentro de 'La película de la semana', que congregó a 835.000 espectadores y obtuvo un 9,9% de share, mientras que en laSexta, 'Que se mueran los feos', dentro de 'El taquillazo', también destacó con un notable 6,9% de cuota y 584.000 espectadores.

Telecinco, por su parte, obtuvo un 7,5% de share y 577.000 espectadores con una nueva entrega de 'First Dates', a la vez que La 2 también firmó un buen resultado con 'Me meto en un jardín', que reunió a 268.000 espectadores y alcanzó un 3,8% de cuota de pantalla. Además, Cuatro se hizo con un 5% y 398.000 espectadores con la reposición de 'Cuarto milenio'.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Hanna”: 835.000 (9,9%)

Cine “Dune”: 294.000 (7,1%)

Antena 3

Una nueva vida: 796.000 (10,8%)

Telecinco

First Dates: 577.000 (7,5%)

laSexta

El Taquillazo “Que se mueran los feos”: 584.000 (6,9%)

Cine “Torrente 3: El protector”: 321.000 (6,4%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 359.000 (4,5%)

Cuarto milenio: 398.000 (5%)

La 2

Imprescindibles: 269.000 (3,1%)

Me meto en un jardín: 339.000 (4%)

Me meto en un jardín: 244.000 (3,5%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Judas y el mesías negro”: 66.000 (4,1%)

Antena 3

Una nueva vida: 124.000 (4,4%)

Telecinco

Universo Calleja: 187.000 (5,8%)

laSexta

Cine 2 “Fuga de cerebros”: 127.000 (5,9%)

Cuatro

Cuarto milenio: 224.000 (6,5%)

La 2

Lorca: Muerte de un poeta: 112.000 (2,4%)

Lorca: Muerte de un poeta: 82.000 (2,9%)

Cine “El soldado desaparecido”: 57.000 (3,2%)

TARDE

La 1

Superestrellas: Kevin Costner “El guardaespaldas”: 780.000 (9,8%)

Superestrellas: Kevin Costner 2 “No hay salida”: 735.000 (9,8%)

Aquí la Tierra: 679.000 (9,5%)

Antena 3

Multicine “Mentiras que queman”: 916.000 (11,6%)

Multicine 2 “Una madre condenada”: 616.000 (8,1%)

Multicine 3 “Comer, beber y amar”: 439.000 (6,1%)

Telecinco

El show de Paz: 556.000 (7%)

Fiesta: 786.000 (10,7%)

laSexta

Cine “Sesenta segundos”: 405.000 (5,1%)

Cine 2 “El atracador perfecto”: 339.000 (4,5%)

Cuatro

Home Cinema “Infiltrado en Miami”: 637.000 (8,1%)

Home Cinema 2 “Un golpe de altura”: 549.000 (7,3%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 267.000 (3,4%)

Grandes documentales: 273.000 (3,5%)

Documentales de La 2: 180.000 (2,5%)

De tapas por España: 186.000 (2,6%)

De tapas por España: 216.000 (2,8%)

MAÑANA

La 1

Viaje al centro de la tele: 284.000 (11,4%)

Viaje al centro de la tele: 305.000 (10,3%)

D Corazón: 525.000 (9,3%)

Antena 3

Los más…: 30.000 (2,4%)

La Voz Kids: 169.000 (5,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 375.000 (8,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 565.000 (11,1%)

La ruleta de la suerte: 1.128.000 (16,8%)

Telecinco

Got Talent España: 18.000 (1,8%)

Got Talent España: 142.000 (7,3%)

El precio justo: 159.000 (5,2%)

El precio justo: 291.000 (7,1%)

El precio justo: 387.000 (6,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 55.000 (6,3%)

Equipo de investigación: 121.000 (8,5%)

Equipo de investigación: 194.000 (8,5%)

Equipo de investigación: 195.000 (6,9%)

Equipo de investigación: 186.000 (5,5%)

Equipo de investigación: 227.000 (5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,4%)

¡Toma salami!: 12.000 (1,6%)

¡Toma salami!: 27.000 (2,9%)

Volando voy: 90.000 (5,9%)

Volando voy: 161.000 (6,1%)

Viajeros Cuatro: 265.000 (8%)

La 2

Esto es España: 36.000 (4,2%)

Los conciertos de La 2: 26.000 (2,3%)

Medina: 34.000 (2,5%)

Buenas noticias TV: 42.000 (2,5%)

Últimas preguntas: 55.000 (2,5%)

El día del Señor: 143.000 (5,4%)

Pueblo de Dios: 97.000 (3,3%)

Pueblo de Dios: 73.000 (2,3%)

Zoom tendencias: 57.000 (1,6%)

Zoom tendencias: 85.000 (2,1%)

Flash moda: 90.000 (1,9%)

El escarabajo verde: 93.000 (1,7%)

Mi familia en la mochila. Ruta España: 87.000 (1,3%)

Saber y ganar: Fin de semana: 94.000 (1,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.590.000 (20%)

Telediario 1: 1.042.000 (13,1%)

Noticias Cuatro 1: 572.000 (9%)

Informativos Telecinco 15h: 627.000 (7,9%)

laSexta Noticias 14h: 453.000 (7,1%)

Prime Time

Telediario 2: 1.034.000 (13%)

Antena 3 Noticias 2: 946.000 (11,8%)

Informativos Telecinco 21h: 686.000 (8,7%)

Noticias Cuatro 2: 526.000 (7,4%)

laSexta Noticias 20h: 404.000 (5,7%)

RANKING

Diario: La 1 (10,3%), Antena 3 (9,8%), Telecinco (7,5%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,1%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (11,8%), La 1 (11,3%), Telecinco (7,8%), Cuatro (6%), laSexta (5,5%), La 2 (3,9%).

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