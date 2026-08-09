Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Javier RuizLluvias CatalunyaItaliaFerran TorresAemetCeutaRodriPaula BlasiGafas eclipseEclipse solarUrgencias eclipse
instagramlinkedin

Triste despedida

Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años

Actualmente se encontraba al frente de los contenidos digitales de los informativos de la televisión autonómica vasca.

Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años

Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años

Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años / ARCHIVO / VÍDEO: REDACCIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El mundo de la televisión está de luto. Oihane Mateos, uno de los rostros más conocidos de EITB, ha fallecido este sábado a los 45 años de edad, según ha informado la televisión vasca en un comunicado.  

La periodista guipuzcoana trabajaba en los últimos años detrás de las cámaras, concretamente como jefa del área de transformación digital de la redacción de informativos, donde ha sido una pieza clave en la creación de los contenidos digitales y en las redes sociales de la cadena pública, así como en el desarrollo del proyecto Orain. 

Su andadura en ElTB, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional, comenzó en Euskadi Irratia gracias a una beca. Trabajó en varios programas de Euskal Telebista, primero como redactora y después como presentadora en los informativos Gaur Egun y Teleberri. Posteriormente, dirigió el espacio 'De boca en boca' en ETB2.

Noticias relacionadas

Numerosos compañeros de la televisión vasca y de otras televisiones como Jon Ariztinuño, director de informativos de TVE (con el que estudió la carrera) han mostrado sus condolencias por la noticia en sus perfiles de las redes sociales. 

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Pablo López despide a Javier Ruiz tras no poder evitar su marcha a La Séptima con un mensaje de afecto: 'Gracias por resistir tanta campaña
  2. Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi
  3. Fernando (39 años), único habitante de un pueblo abandonado: 'Siempre digo que soy monologuista por obligación, porque no tengo con quién hablar
  4. Boris y Rosa llevan más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
  5. Quién es Javier Ruiz, el primer director de la nueva cadena de televisión La Séptima
  6. Los 100 millones de dólares enviados a la cuenta suiza de Juan Carlos I, 18 años después
  7. Javi (23 años), el joven que vive en una cabaña aislada tras una infancia difícil en centros de menores: 'Desde que he venido aquí he renacido personalmente
  8. La oposición italiana critica a Meloni por crear una crisis diplomática 'sin fundamento' con España

Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años

Flick avisa de que el Barça no estará tope hasta octubre: "Es una pretemporada atípica y extraña"

Flick avisa de que el Barça no estará tope hasta octubre: "Es una pretemporada atípica y extraña"

El dispositivo de los Mossos en el festival Brunch Electronik se salda con 13 detenidos y 74 teléfonos recuperados

El dispositivo de los Mossos en el festival Brunch Electronik se salda con 13 detenidos y 74 teléfonos recuperados

Cuba prevé un domingo de largos apagones que dejarán sin corriente hasta un 70% del país

Cuba prevé un domingo de largos apagones que dejarán sin corriente hasta un 70% del país

Miguel Ángel Silvestre (44 años) cambia la ciudad por el autoabastecimiento en una finca con servicios mínimos: "Vivo en mitad del bosque"

Miguel Ángel Silvestre (44 años) cambia la ciudad por el autoabastecimiento en una finca con servicios mínimos: "Vivo en mitad del bosque"

Inteligencia Artificial para hacer un 'sinpa' en un restaurante: la estafa que cada vez denuncian más hosteleros

Inteligencia Artificial para hacer un 'sinpa' en un restaurante: la estafa que cada vez denuncian más hosteleros

Zelenski afirma que habrá entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en Rusia

Zelenski afirma que habrá entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en Rusia

Gonzalo Miró se impone a 'laSexta Xplica' desde La 2 y revalida el dominio de ''Malas lenguas' en las tertulias políticas del sábado noche