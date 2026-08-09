Radio
Joan Barutel vuelve a la radio para presentar las tardes de Radio 4 con 'Estiu XL': Marc Cadena, Ricky García y Toni de las Heras, colaboradores
El comunicador se pone al frente de la franja vespertina de la emisora en catalán de Radio Nacional de España.
Ràdio 4 tiene un nuevo formato radiofónico en su franja de tarde para la temporada estival. La cadena en catalán de Radio Nacional de España ha estrenado 'Estiù XL', un magacín transversal, cercano y participativo dirigido y presentado por Joan Barutel.
El locutor, conocido profesional de los medios de comunicación en Catalunya con una amplia trayectoria en el sector radiofónico, tanto delante del micrófono como en la parte de gestión, ha pasado por diferentes puestos directivos en Europa FM y Kiss FM, entre otras emisoras.
Ahora, Barutel se pone al frente de un espacio abierto en la radio pública en catalán, que estará lleno de entretenimiento y contenidos de proximidad, mezclados con humor y contenidos musicales.
Contará con diferentes espacios y secciones a lo largo del verano, de la mano de comunicadores como Marc Cadenas, David Balaguer, Albert Falcó, Ricky García, Toni de las Heras y Juan Carlos Sáez, entre otros.
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