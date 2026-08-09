Audiencias 8/8/2026
Audiencias TV ayer sábado: Gonzalo Miró se impone a 'laSexta Xplica' desde La 2 y revalida el dominio de ''Malas lenguas' en las tertulias políticas del sábado noche
Telecinco pinchó con la miniserie 'Una receta para dos', que fue superada por repeticiones de 'Atrapa un millón' en Antena 3.
El mes de agosto ha consolidado el liderazgo de 'Malas lenguas' en las tertulias políticas de la noche de los sábados. Pese a estar Jesús Cintora de vacaciones, el espacio mantiene su hegemonía de la mano de Gonzalo Miró y Ane Ibarzábal sobre 'laSexta explica', con Verónica Sanz al frente.
Concretamente, el espacio de La 2 obtuvo Un 6% de cuota de pantalla y 349.000 espectadores, frente al 5,3% y 308.000 seguidores de la cadena de Atresmedia.
El liderazgo de la noche se lo llevó La 1 de TVE con 'Informe Semanal' (9,3% y 686.000 seguidores) y la película 'La voz del sol' (12,2% y 925.000).
Por su parte, Antena 3 ofreció repeticiones de 'Atrapa un millón' (9,8% y 729.000 en el primer programa y (8,7% y 404.000 en el segundo).
Telecinco emitió la miniserie 'Una receta para dos' que contó solamente con un 6, 2% y 479.000 espectadores en su primera parte y un 5,9% y 322.000 firmes en la segunda.
Por último, Cuatro enitió reposiciones de 'First Dates' (4% y 290.000 espectadores) y la película 'Harry Potter y el cáliz de fuego' (5,4% y 370.000 personas) dentro de El Blockbuster.
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