Silvia Intxaurrondo se queda en TVE tras los rumores de fichaje por La Séptima y con su conflicto laboral sin resolver: ¿Cuándo vuelve a 'La hora de La 1'?

Silvia Intxaurrondo se queda en TVE. La periodista regresará a 'La hora de La 1' el próximo lunes 10 de agosto, después de meses de intensos rumores que apuntaban a su fichaje por La Séptima y en medio del conflicto laboral que todavía mantiene abierto con la corporación.

Pese a que este último aspecto está todavía pendiente de resolución, la comunicadora se mantiene en su puesto, con el objetivo de llegar a un entendimiento con la cadena pública, que no es ajena a los excelentes datos de audiencia (por encima del 20% de cuota de pantalla media) que aporta 'La hora de La 1'.

No obstante, Aida Bao ha mantenido e incluso mejorado los datos del espacio este mes de julio. Tras sustituir a Silvia Intxaurrondo durante las últimas semanas, dará el salto a 'Mañaneros 360' para acompañar a Adela González en durante las próximas semanas, antes de la incorporación de Jesús Cintora el 24 de agosto en relevo de Javier Ruiz, que sí se ha marchado a la televisión impulsada por José Miguel Contreras.

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Aída Bao asumirá en 'Mañaneros 360' la parte de actualidad política. Adela González continuará al frente de los contenidos de corte social y de sucesos, manteniendo así una división de bloques dentro del programa matinal de La 1.