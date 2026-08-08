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Silvia Intxaurrondo se queda en TVE tras los rumores de fichaje por La Séptima y con su conflicto laboral sin resolver: ¿Cuándo vuelve a 'La hora de La 1'?

La periodista vuelve el lunes 10 de agosto a ponerse al frente del magacín de actualidad de La 1, con el que es líder de audiencia.

Silvia Intxaurrondo se queda en 'La hora de La 1'.

Silvia Intxaurrondo se queda en 'La hora de La 1'.

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Silvia Intxaurrondo se queda en TVE. La periodista regresará a 'La hora de La 1' el próximo lunes 10 de agosto, después de meses de intensos rumores que apuntaban a su fichaje por La Séptima y en medio del conflicto laboral que todavía mantiene abierto con la corporación.

Pese a que este último aspecto está todavía pendiente de resolución, la comunicadora se mantiene en su puesto, con el objetivo de llegar a un entendimiento con la cadena pública, que no es ajena a los excelentes datos de audiencia (por encima del 20% de cuota de pantalla media) que aporta 'La hora de La 1'.

No obstante, Aida Bao ha mantenido e incluso mejorado los datos del espacio este mes de julio. Tras sustituir a Silvia Intxaurrondo durante las últimas semanas, dará el salto a 'Mañaneros 360' para acompañar a Adela González en durante las próximas semanas, antes de la incorporación de Jesús Cintora el 24 de agosto en relevo de Javier Ruiz, que sí se ha marchado a la televisión impulsada por José Miguel Contreras.

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Aída Bao asumirá en 'Mañaneros 360' la parte de actualidad política. Adela González continuará al frente de los contenidos de corte social y de sucesos, manteniendo así una división de bloques dentro del programa matinal de La 1.

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