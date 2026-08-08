José Pablo López despide a Javier Ruiz tras no poder evitar su marcha a La Séptima con un mensaje de afecto: "Gracias por resistir tanta campaña"

Javier Ruiz se despidió este viernes 7 de agosto de TVE para poner rumbo a La Séptima, la nueva cadena de televisión a nivel nacional liderada por José Miguel Contreras. El periodista, que durante el último año y medio ha estado al frente del magacín matinal 'Mañaneros 360' junto a Adela González, ha logrado hacer historia en la cadena pública, a la que ha impulsado al liderazgo de audiencia en su franja horaria de manera incontestable.

De hecho, tras su incorporación y el viraje de los contenidos del espacio hacia la actualidad política desde las 12:00 horas, pasó de promediar un 7% de share a superar el 16%, lo que supone más del doble y el mejor resultado de las mañanas de La 1 desde hace más de dos décadas.

Con estos datos y una resistencia a prueba de bombas a campañas de desprestigio de algunos sectores de la extrema derecha, Javier Ruiz se despide dejando un buen sabor de boca también a nivel interno, tanto entre los trabajadores de su equipo, que en redes sociales le han mandado este viernes numerosos mensajes de agradecimiento y cariño, como en la cúpula directiva de RTVE.

Precisamente el presidente de la corporación, José Pablo López, le ha dedicado un mensaje afectuoso en sus redes sociales, tras haberle intentado retener pero haber comprendido finalmente que su compromiso con el proyecto de la nueva televisión de Contreras viene de hace tiempo.

Noticias relacionadas

"Javier Ruiz y el equipazo de 'Mañaneros 360' cierran etapa firmando una audiencia histórica para La 1. Gracias por el trabajo y por resistir tanta campaña", le escribía el directivo, que remataba su texto: "Te echaremos de menos, Javier... y a tus gráficos también. Mucha suerte en tus nuevos proyectos".