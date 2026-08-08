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Nueva etapa

Jesús Cintora ya tiene fecha para debutar como presentador de 'Mañaneros 360' junto a Adela González en relevo de Javier Ruiz

El periodista ha comunicado en 'Malas lenguas' que su vuelta a las mañanas se producirá el próximo lunes 24 de agosto.

Jesús Cintora y Adela González, presentadores de 'Mañaneros 360'.

Jesús Cintora y Adela González, presentadores de 'Mañaneros 360'.

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Redacción Yotele

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Madrid
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La marcha de Javier Ruiz a La Séptima ha provocado un terremoto en el área de magacines de TVE, que ha cubierto la marcha del periodista, tras colocarse como sólido líder matinal, con el traspaso a las mañanas de La 1 de Jesús Cintora, hasta ahora al frente de 'Malas lenguas' en la franja de tarde.

El soriano también ha obtenido grandes resultados con su magacín de actualidad, que deja ahora en manos de Gonzalo Miró, acompañado por Esther Palomera y Ana Hinestrosa (procedente de Canal Sur), en sus ediciones de La 2 y La 1, respectivamente. 

Tras hacerse oficial la noticia, Cintora reapareció en 'Malas lenguas' a través de videollamada desde el lugar donde se encuentra de vacaciones para contar la fecha exacta de su debut en las mañanas. "Será el 24 de agosto", adelantó. 

De esta manera, se adelanta al regreso de los presentadores titulares de toda su competencia. En su conexión, aprovechó para ofrecer sus primeras impresiones de su cambio de horario. "En la vida nos ha tocado hacer cosas distintas y diversas. Afrontaremos la mañana con toda la ilusión y con la responsabilidad de contar lo que hay".

Cintora, que ya condujo el matinal político 'Las mañanas de Cuatro' y posteriormente 'Las cosas claras' en TVE, afronta esta tercera etapa matinal con la sensación de que la próxima temporada será intensa. 

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"Llega un curso muy interesante por todo lo que va a ocurrir. Tanto 'Mañaneros' como 'Malas lenguas' son programas que en la televisión pública cuentan lo que ocurre y vamos a intentar hacerlo de una manera amena y plural", aseguró. 

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