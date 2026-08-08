Audiencias TV ayer viernes: 'De lunes a viernes' gana a 'YAS verano' en coincidencia y 'First dates' supera al Peliculón de Santiago Segura en Antena 3

Parece que la tarde de Telecinco comienza a mostrar pequeños botes verdes. Por segundo día consecutivo, 'De lunes a viernes' logró superar en audiencia a ‘YAS verano' en horario coincidente. Tanto el magacín de Santi Acosta y Bea Archidona como el presentado por Pepa Romero obtuvieron un 8,7% de share, si bien el de la cadena de Mediaset aventajó al de Antena 3 por dos décimas durante el tiempo que se emitieron a la vez.

Sin embargo, la gran sorpresa del verano en las tardes está siendo 'Allá tú'. El concurso producido por Gestmusic (Banijay Iberia) se ha convertido en el producto que mejor rendimiento está ofreciendo el a Telecinco, llegando ayer al 11% de share y 713.000 espectadores. Ganó a 'Aquí la Tierra' (9,5%) pero no pudo con 'Pasapalabra' (17,7%), si bien parece que poco a poco recorta distancia.

En el horario nocturno, 'First dates' debutó en la noche del viernes de Telecinco liderando sobre El Peliculón de Antena 3. El dating show logró un 10, 8% de share y 825.000 espectadores, frente a 'A todo tren', la película de Santiago Segura, que obtuvo un 9,9% y 763.000 seguidores en el periodo de coincidencia con Carlos Sobera y un 10,3% y 757.000 durante toda su emisión.

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Después, la repetición de 'De viernes' también ganó a sus competidores con un 9,5% de cuota de pantalla y 439.000 espectadores. Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' se quedó con el 8,3% de la audiencia y 639.000 fieles en La 1 de TVE.