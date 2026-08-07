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Episodio 461

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 7 de agosto: Luisa huye con el bebé por el monte

Las parteras están a punto de alcanzarla mientras Enriqueta recibe una noticia inesperada sobre sus hijos.

Avance diario de 'Valle salvaje'

Avance diario de 'Valle salvaje' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Valle Salvaje' emite este viernes 7 de agosto su capítulo 461 en La 1. La ficción diaria cierra la semana con Luisa al límite, después de dar un paso decisivo en su intento por proteger al bebé y acercarse a la verdad sobre el intercambio.

La tensión se traslada al monte, donde Luisa huye con el pequeño mientras las parteras siguen sus pasos muy de cerca. La persecución amenaza con frustrar su plan justo cuando parece tener entre manos una prueba clave para desmontar una de las grandes mentiras de Valle Salvaje.

Mientras tanto, Hernando sorprende a Enriqueta con una información relacionada con sus hijos. La noticia llega en un momento especialmente delicado para ella y puede alterar por completo sus próximos movimientos.

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El capítulo también dejará un acercamiento significativo entre Rafael y Rosalía. Ambos comparten un instante de complicidad que podría ir más allá de lo prudente, abriendo nuevas dudas sobre las consecuencias que tendrá esa conexión en el futuro.

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