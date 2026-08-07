'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 7 de agosto: Andrés consigue frenar la crisis de los perfumes

'Sueños de libertad' emite este viernes 7 de agosto su capítulo 621 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega con una buena noticia para las Perfumerías, una decisión clave para Paula y una nueva preocupación alrededor de Claudia.

Andrés informa a la familia de que su conversación con Hugo Brossard ha dado resultado. El empresario francés ha decidido que la compañía retome las fórmulas originales de los perfumes, un movimiento que puede ayudar a frenar el daño provocado por las quejas de los últimos días.

Después de pasar la noche con Tasio, Paula se enfrenta a una elección definitiva sobre el viaje que le propuso Doña Clara. La dependienta debe decidir si se marcha a Europa con ella o si se queda, con todo lo que eso implica para su relación y para su futuro.

Mientras tanto, Damián pide ayuda a Fina para ponerse en contacto con Bianca, ya que quiere hacerle un encargo a la pintora. En paralelo, Marta afronta la lectura del testamento de Pelayo, un momento que puede remover de nuevo el pasado.

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La entrega también mira hacia la cantina, donde Mabel comparte con Salva un plan de futuro que podría cambiar sus próximos pasos. Además, Claudia empieza a encontrarse mal y Mabel decide intervenir hablando con Miguel para intentar que recapacite sobre lo que siente por su hermana.