'La Promesa', avance del capítulo de hoy viernes 7 de agosto: Máximo decide si reconocerá públicamente a Ángela

'La Promesa' emite este viernes 7 de agosto su capítulo 882 en La 1. La ficción diaria cierra la semana con Máximo ante una decisión clave sobre Ángela, mientras Carlo intenta acelerar su boda con María y Julio empieza a mover ficha contra las cocineras.

El regreso de Jacobo deja tocado a Adriano. El joven le confiesa que no imagina una vida sin Martina, unas palabras que hunden a Adriano justo cuando su relación con ella parecía avanzar. En paralelo, Curro reprocha a Máximo que no valore lo que supone tener una hija como Ángela.

María intenta ser sincera con Carlo y le explica que le quiere, aunque no de una forma apasionada, sino como un amor que se va construyendo poco a poco. Él, lejos de asumir sus dudas, pone en marcha una estrategia para convencerla de casarse aprovechando el bautizo de Janita, implicando también a Teresa y Pía.

El bautizo empieza a complicarse por Petra, que pone trabas y despierta el temor de sus compañeras a que haya vuelto a las andadas. Además, su actitud con los duquesitos termina de alarmar a las chicas. En las cocinas, Cristóbal reprende a las cocineras por el postre servido a los señores, y Candela empieza a sospechar que Julio les ha declarado la guerra.

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Mientras tanto, Lorenzo convence a Ciro para vender el manual a mil pesetas, y este consigue cerrar su primera venta. Julieta pide a Manuel que defienda su empresa, pero él insiste en que ella es su prioridad. La entrega dejará también la decisión definitiva de Máximo sobre el reconocimiento público de Ángela, una resolución que puede cambiar el equilibrio en palacio.