Javier Ruiz se despide de 'Mañaneros 360' y pone rumbo a 'La Séptima': “Premien el periodismo, castiguen la basura”

Javier Ruiz se ha despedido este viernes de 'Mañaneros 360' antes de iniciar su nueva etapa en 'La Séptima', la cadena de TDT que prepara su estreno para el 5 de noviembre. El periodista cerró su último programa en La 1 con un discurso muy personal, en el que admitió que el homenaje en formato vídeo de sus compañeros le había pillado por sorpresa: “Esto que está pasando es como oficiar el funeral de uno mismo”.

El presentador quiso dejar un último mensaje a la audiencia antes de abandonar el magacín de RTVE. Ruiz defendió la necesidad de seguir buscando información en un contexto que, según dijo, está marcado por “una plaga de falsificación del periodismo” y “una plaga de falsificación de la verdad”.

Una despedida con advertencia

El periodista cargó contra quienes, a su juicio, intentan hacer creer que “todos somos iguales”. “Que quienes agreden son iguales a quienes preguntamos. Que quienes tapan son iguales a quienes cubrimos”, afirmó, antes de advertir de que esa confusión busca “esparcir miedo” y diluir la información y la verdad.

Ruiz también habló de una “batalla” por la atención de los espectadores. “La batalla final no es la de la soberanía nacional. Es la soberanía de su atención”, señaló, apelando directamente al público para que decida a quién escucha, a quién cree y qué contenidos respalda.

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En su cierre, el periodista recordó que la audiencia tiene “el poder del voto”, pero también “el del mando a distancia”. Y resumió su despedida con una frase rotunda: “Premien el periodismo, castiguen la basura. Todos sabemos distinguir lo que es una cosa de lo que es otra”. “Ha sido un placer, ha sido un orgullo servirles en esta trinchera”, concluyó.