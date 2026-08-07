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Jueves 6 de agosto

Audiencias TV ayer | Inés Hernand aterriza correcta en La 1 con 'Ordena tu vida', pero se ve superada por la enésima repetición de 'Padre no hay más que uno'

Antena 3 se impone con el cine, Telecinco destaca con 'First Dates' y La 1 firma buenos datos en mañana y tarde.

'Ordena tu vida' y 'Padre no hay más que uno'

'Ordena tu vida' y 'Padre no hay más que uno' / RTVE/Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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La noche del jueves dejó el liderazgo para Antena 3 gracias a la película 'Padre no hay más que uno', que con su nueva repetición reunió a 599.000 espectadores y alcanzó un 10,3% de cuota de pantalla. Cerca quedó en La 1 el estreno de 'Ordena tu vida', el nuevo programa de Inés Hernand, que arrancó con un 9,2% de share y una media de 624.000 espectadores.

Telecinco también destacó con 'First Dates', que firmó un 9,7% de cuota y 817.000 espectadores, convirtiéndose en una de las opciones más fuertes de la noche. En La Sexta, 'La sombra del crimen', dentro de 'El taquillazo', registró un 5,8% de share y 360.000 espectadores.

Fuera del prime time, Antena 3 volvió a arrasar con 'La ruleta de la suerte', que lideró con un 20,5% de cuota y 1.411.000 espectadores.

La 1 también firmó una buena jornada en sus franjas diurnas. 'Mañaneros 360' lideró la mañana con un 15,2% de share y 462.000 espectadores, mientras que 'Directo al grano' destacó en la tarde con un 12,1% y 968.000 espectadores.

Por su parte, 'Malas lenguas' mantuvo su buen momento con un 7,6% de cuota y 525.000 espectadores en La 2, elevándose después hasta el 10,2% en su segunda parte emitida en La 1.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 885.000 (10,3%)

Ordena tu vida: 624.000 (9,2%)

Antena 3

El Hormiguero: 746.000 (8,8%)

El Peliculón “Padre no hay más que uno”: 599.000 (10,3%)

Telecinco

First Dates: 817.000 (9,7%)

Ella, maldita alma: 428.000 (6,9%)

laSexta

El Intermedio: 337.000 (4%)

El Taquillazo “La sombra del crimen”: 360.000 (5,8%)

Cuatro

First Dates: 295.000 (3,8%)

Viajeros Cuatro: 471.000 (5,6%)

Viajeros Cuatro: 538.000 (6,4%)

Súper Gómez, el hombre maratón: 241.000 (3,8%)

La 2

Trivial pursuit: 315.000 (3,9%)

Cifras y letras: 562.000 (6,5%)

El cine de La 2 “La patria perdida”: 191.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

Operación África: 189.000 (7%)

Antena 3

Padre no hay más que uno: La serie: 344.000 (11,3%)

Telecinco

Ella, maldita alma: 161.000 (4,7%)

El rey del mando: 38.000 (2,4%)

laSexta

Cine “Cerco al enemigo”: 103.000 (3,8%)

Cuatro

Te falta un viaje: 162.000 (4,9%)

La 2

Cine “Una femmina, código de silencio”: 52.000 (1,4%)

Festivales de verano: 20.000 (1,2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 968.000 (12,1%)

Valle Salvaje: 835.000 (11,8%)

La Promesa: 895.000 (13,5%)

Malas lenguas: 657.000 (10,2%)

Aquí la Tierra: 755.000 (11%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.043.000 (12,7%)

YAS Verano: 632.000 (9,1%)

Pasapalabra: 1.247.000 (18,2%)

Telecinco

El verano se mueve: 538.000 (6,8%)

¡De lunes a viernes!: 571.000 (8,5%)

Allá tú: 686.000 (10,2%)

laSexta

Zapeando: 502.000 (6,1%)

Más Vale Tarde: 337.000 (4,9%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 547.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 352.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 468.000 (5,5%)

Grandes documentales: 266.000 (3,4%)

Malas lenguas: 525.000 (7,6%)

Carreteras extremas: 144.000 (2,3%)

Jeopardy: 140.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 334.000 (19,7%)

Mañaneros 360: 462.000 (15,2%)

Mañaneros 360: 2.000 (0%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 290.000 (11,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 821.000 (16,7%)

La ruleta de la suerte: 1.411.000 (20,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 214.000 (11,8%)

Vamos a ver verano: 254.000 (9,1%)

El precio justo: 493.000 (7,8%)

laSexta

Equipo de investigación: 41.000 (3,7%)

Aruser@s fresh: 153.000 (8,1%)

Al rojo vivo: 237.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (1,5%)

Alerta cobra: 19.000 (1,7%)

Alerta cobra: 30.000 (1,9%)

En boca de todos: 241.000 (7,9%)

La 2

Serengueti 3: 32.000 (3,3%)

Zoom tendencias: 17.000 (1,2%)

El Señor de los bosques: 25.000 (1,5%)

El Señor de los bosques: 26.000 (1,4%)

El Señor de los bosques: 38.000 (1,8%)

Rutas bizarras: 50.000 (2,3%)

Las rutas D’Ambrosio: 95.000 (3,6%)

Curro Jiménez: 160.000 (4,6%)

El Cazador: 116.000 (2,1%)

El Cazador: 205.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.800.000 (20,7%)

Telediario 1: 1.224.000 (14,2%)

Informativos Telecinco 15h: 727.000 (8,4%)

Noticias Cuatro 1: 518.000 (7,9%)

laSexta Noticias 14h: 523.000 (7,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.455.000 (18,5%)

Telediario 2: 993.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 21h: 649.000 (8,3%)

laSexta Noticias 20h: 381.000 (5,8%)

Noticias Cuatro 2: 335.000 (5,1%)

Mañana

Telediario matinal: 168.000 (21,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 81.000 (13,3%)

El Matinal: 111.000 (9,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,6%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).

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Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (6%), laSexta (5,5%), La 2 (4%).

TEMAS

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