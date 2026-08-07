Jueves 6 de agosto
Audiencias TV ayer | Inés Hernand aterriza correcta en La 1 con 'Ordena tu vida', pero se ve superada por la enésima repetición de 'Padre no hay más que uno'
Antena 3 se impone con el cine, Telecinco destaca con 'First Dates' y La 1 firma buenos datos en mañana y tarde.
La noche del jueves dejó el liderazgo para Antena 3 gracias a la película 'Padre no hay más que uno', que con su nueva repetición reunió a 599.000 espectadores y alcanzó un 10,3% de cuota de pantalla. Cerca quedó en La 1 el estreno de 'Ordena tu vida', el nuevo programa de Inés Hernand, que arrancó con un 9,2% de share y una media de 624.000 espectadores.
Telecinco también destacó con 'First Dates', que firmó un 9,7% de cuota y 817.000 espectadores, convirtiéndose en una de las opciones más fuertes de la noche. En La Sexta, 'La sombra del crimen', dentro de 'El taquillazo', registró un 5,8% de share y 360.000 espectadores.
Fuera del prime time, Antena 3 volvió a arrasar con 'La ruleta de la suerte', que lideró con un 20,5% de cuota y 1.411.000 espectadores.
La 1 también firmó una buena jornada en sus franjas diurnas. 'Mañaneros 360' lideró la mañana con un 15,2% de share y 462.000 espectadores, mientras que 'Directo al grano' destacó en la tarde con un 12,1% y 968.000 espectadores.
Por su parte, 'Malas lenguas' mantuvo su buen momento con un 7,6% de cuota y 525.000 espectadores en La 2, elevándose después hasta el 10,2% en su segunda parte emitida en La 1.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 885.000 (10,3%)
Ordena tu vida: 624.000 (9,2%)
Antena 3
El Hormiguero: 746.000 (8,8%)
El Peliculón “Padre no hay más que uno”: 599.000 (10,3%)
Telecinco
First Dates: 817.000 (9,7%)
Ella, maldita alma: 428.000 (6,9%)
laSexta
El Intermedio: 337.000 (4%)
El Taquillazo “La sombra del crimen”: 360.000 (5,8%)
Cuatro
First Dates: 295.000 (3,8%)
Viajeros Cuatro: 471.000 (5,6%)
Viajeros Cuatro: 538.000 (6,4%)
Súper Gómez, el hombre maratón: 241.000 (3,8%)
La 2
Trivial pursuit: 315.000 (3,9%)
Cifras y letras: 562.000 (6,5%)
El cine de La 2 “La patria perdida”: 191.000 (2,5%)
LATE NIGHT
La 1
Operación África: 189.000 (7%)
Antena 3
Padre no hay más que uno: La serie: 344.000 (11,3%)
Telecinco
Ella, maldita alma: 161.000 (4,7%)
El rey del mando: 38.000 (2,4%)
laSexta
Cine “Cerco al enemigo”: 103.000 (3,8%)
Cuatro
Te falta un viaje: 162.000 (4,9%)
La 2
Cine “Una femmina, código de silencio”: 52.000 (1,4%)
Festivales de verano: 20.000 (1,2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 968.000 (12,1%)
Valle Salvaje: 835.000 (11,8%)
La Promesa: 895.000 (13,5%)
Malas lenguas: 657.000 (10,2%)
Aquí la Tierra: 755.000 (11%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.043.000 (12,7%)
YAS Verano: 632.000 (9,1%)
Pasapalabra: 1.247.000 (18,2%)
Telecinco
El verano se mueve: 538.000 (6,8%)
¡De lunes a viernes!: 571.000 (8,5%)
Allá tú: 686.000 (10,2%)
laSexta
Zapeando: 502.000 (6,1%)
Más Vale Tarde: 337.000 (4,9%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 547.000 (7%)
Lo sabe, no lo sabe: 352.000 (5,3%)
La 2
Saber y ganar: 468.000 (5,5%)
Grandes documentales: 266.000 (3,4%)
Malas lenguas: 525.000 (7,6%)
Carreteras extremas: 144.000 (2,3%)
Jeopardy: 140.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 334.000 (19,7%)
Mañaneros 360: 462.000 (15,2%)
Mañaneros 360: 2.000 (0%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 290.000 (11,9%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 821.000 (16,7%)
La ruleta de la suerte: 1.411.000 (20,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 214.000 (11,8%)
Vamos a ver verano: 254.000 (9,1%)
El precio justo: 493.000 (7,8%)
laSexta
Equipo de investigación: 41.000 (3,7%)
Aruser@s fresh: 153.000 (8,1%)
Al rojo vivo: 237.000 (6,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 11.000 (1,5%)
Alerta cobra: 19.000 (1,7%)
Alerta cobra: 30.000 (1,9%)
En boca de todos: 241.000 (7,9%)
La 2
Serengueti 3: 32.000 (3,3%)
Zoom tendencias: 17.000 (1,2%)
El Señor de los bosques: 25.000 (1,5%)
El Señor de los bosques: 26.000 (1,4%)
El Señor de los bosques: 38.000 (1,8%)
Rutas bizarras: 50.000 (2,3%)
Las rutas D’Ambrosio: 95.000 (3,6%)
Curro Jiménez: 160.000 (4,6%)
El Cazador: 116.000 (2,1%)
El Cazador: 205.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.800.000 (20,7%)
Telediario 1: 1.224.000 (14,2%)
Informativos Telecinco 15h: 727.000 (8,4%)
Noticias Cuatro 1: 518.000 (7,9%)
laSexta Noticias 14h: 523.000 (7,1%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.455.000 (18,5%)
Telediario 2: 993.000 (12,7%)
Informativos Telecinco 21h: 649.000 (8,3%)
laSexta Noticias 20h: 381.000 (5,8%)
Noticias Cuatro 2: 335.000 (5,1%)
Mañana
Telediario matinal: 168.000 (21,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 81.000 (13,3%)
El Matinal: 111.000 (9,2%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,6%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (6%), laSexta (5,5%), La 2 (4%).
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