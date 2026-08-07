Los fans y 4 actores de 'Los magos de Waverly Place' acusan a David Henrie de haber arruinado el reboot tras su cancelación: "¿Quién se cree que es?"

El final de 'Wizards Beyond Waverly Place' ha reabierto la guerra entre los fans de 'Los magos de Waverly Place' y David Henrie, protagonista y productor ejecutivo del reboot junto a Selena Gomez. La serie, que nació como continuación del clásico de Disney Channel, ha cerrado su recorrido con una fuerte reacción en redes y con varios actores del reparto original señalando directamente las decisiones tomadas alrededor del proyecto.

El último en pronunciarse ha sido Jake T. Austin, que interpretó a Max Russo en la ficción original. El actor aseguró en Instagram que estaba “decepcionado” por no haber sido incluido en el spin-off, después de haber mostrado en el pasado su disposición a volver. Su ausencia ha sido una de las más criticadas por los seguidores, especialmente al tratarse del tercer hermano Russo. "A todos los fans de 'Los magos', solo quería decir, para que conste, lo decepcionado que estoy por no haber sido incluido en el spin-off. Me preguntaron en 2020 si estaba interesado en retomar mi papel y dije que estaba al 100% dentro. Desafortunadamente, quienes mandan decidieron llevar la serie en otra dirección y mi personaje no formó parte de la ecuación" comentó en su perfil de Instagram.

Malestar entre los magos originales

También David DeLuise, recordado como Jerry Russo, ha cuestionado el cierre de la serie. El actor, que sí apareció en algunos episodios de la primera temporada reboot, lamentó que el final no reuniera de verdad al reparto original y dejó un mensaje muy claro en redes: “No habría terminado si los magos originales hubieran estado realmente allí”. El actor no apareció en el final de la serie, que solo contó con el regreso de Maria Canals-Barrera en el papel de la madre de los protagonistas.

El malestar viene de lejos. Dan Benson, que dio vida a Zeke, ya cargó contra Henrie cuando denunció que le había bloqueado tras criticar el proyecto y preguntarse por qué David DeLuise y Jennifer Stone no habían sido invitados a la premiere. Stone, por su parte, fue una de las grandes ausencias iniciales, aunque terminó regresando como Harper en la última temporada. Eso sí, dejó claro en US Weekly que David Henrie le comentó al inicio de la serie que "no tenía sentido que Harper estuviera en el spin off, ya que Alex iba y volvía".

La polémica se ha extendido entre los fans, que acusan a Henrie de haber centrado el reboot en Justin Russo y su nueva familia, dejando en segundo plano el peso emocional del reparto original. Aunque Selena Gomez también figura como productora ejecutiva y volvió como Alex Russo a lo largo de varios episodios de cada temporada, las críticas se han dirigido sobre todo a Henrie por su implicación directa en la nueva etapa de la franquicia.

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Entre algunos comentarios, destacan los de fans que comentan que "arruinó la serie. Debería haber sido una serie reboot de Alex y Harper como adultos", o incluso otros que apuntaban: "¿Se da cuenta de que ni siquiera fue la estrella de la serie original? ¿Quién se cree que es? En serio".