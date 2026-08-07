Antonio Naranjo carga contra TVE por el ático de Ayuso y las redes le responden: “Te pagan poco para avergonzarte de esa manera”

La polémica por el ático comprado por la Comunidad de Madrid en Chamberí ha vuelto a colocar a Isabel Díaz Ayuso en el centro del debate. Después de conocerse que el inmueble costó 6,3 millones de euros, la presidenta madrileña compareció ante los medios y aseguró que no tenía información directa sobre la operación. 'Mañaneros 360' emitió sus declaraciones y compartió el vídeo en redes, lo que provocó la reacción de Antonio Naranjo.

El presentador de 'El análisis diario de la noche' en Telemadrid citó la publicación del programa de La 1 para lanzar una crítica contra TVE. En su mensaje, acusó a la cadena pública de desviar la atención de otros asuntos que afectan al entorno del Gobierno central: “A ver qué se inventan ahora los que tapan a Sánchez, a ZP, a Begoña, al Fiscal General, a la directora de la GC y a todo lo que sea menester y desvían atención con chuminadas”.

Ayuso niega conocer la operación

En la comparecencia recogida por 'Mañaneros 360', Ayuso afirmó que Planifica Madrid “compra y vende inmuebles” y que ella no tiene “ni la menor idea” porque no es su competencia. La presidenta defendió además que lo mejor era vender el ático y destinar ese recurso, junto a otros inmuebles de Gran Vía, a otra finalidad.

Naranjo salió así en defensa de la presidenta madrileña, pero su comentario generó una oleada de respuestas críticas en X. Varios usuarios le acusaron de intentar proteger a Ayuso y de retorcer el foco de la polémica para atacar a RTVE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

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Entre las respuestas más compartidas estuvo la del periodista Antonio Maestre, que escribió: “Poco te paga Ayuso, Antonio. Poco te paga”. Otros mensajes fueron en la misma línea: “No se puede justificar lo injustificable”, “Se está jugando su puesto en Telemadrid. Y se nota” o “Antonio, te pagan poco para avergonzarte de esta manera”.