'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 6 de agosto: Luisa busca la prueba del intercambio de bebés

'Valle Salvaje' emite este jueves 6 de agosto su capítulo 460 en La 1. La ficción diaria avanza con una entrega decisiva para el secreto que rodea a María y al hijo de Adriana, con Luisa dispuesta a encontrar una prueba que confirme sus sospechas.

La presión también cae sobre Rafael, que se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida. Por un lado, debe responder ante Dámaso; por otro, tiene a Enriqueta exigiéndole decisiones. Entre ambos frentes, el duque queda atrapado en dilemas que pueden marcar su futuro en Valle Salvaje.

En palacio, las parteras tratan de defenderse ante Bárbara, Leonor y Rosalía, después de que las dudas sobre el robo de bebés hayan empezado a cercarlas. La tensión crece mientras intentan sostener su versión y evitar que el pasado termine saliendo a la luz.

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Mientras tanto, Luisa se traslada hasta la cabaña de las parteras para buscar la prueba que necesita. Su objetivo es demostrar que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados. Si logra encontrarla, una de las grandes mentiras de Valle Salvaje podría quedar al descubierto.