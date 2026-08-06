Episodio 620
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy jueves 6 de agosto: Hugo Brossard deja a Gabriel contra las cuerdas
La crisis de los perfumes obliga a recuperar las fórmulas originales mientras Valentina se declara a Andrés y Pablo se reconcilia con Damián.
'Sueños de libertad' emite este jueves 6 de agosto su capítulo 620 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega marcada por el golpe que recibe Gabriel desde Francia, el avance de Valentina con Andrés y la decisión de Fina sobre el trabajo de Bianca.
Tasio informa a Damián de que ha conseguido cerrar un acuerdo con Floral para que La Industrial empiece a colaborar con ellos. Mientras tanto, Gabriel se enfrenta a otro problema en casa: Julia se atreve a cuestionarle por lo que está ocurriendo con los nuevos perfumes y él termina advirtiendo a Begoña por la actitud de la niña.
Tras hablar con Marta, Fina acepta la propuesta profesional de Bianca. A la vez, Marta y Claudia intentan convencer a Paula para que aproveche la oportunidad que le ofrece Doña Clara y se marche con ella a Europa. Antes de volver al pueblo, Marisol llama a Pablo para hacerle ver que se está equivocando con Damián y le recuerda que fue él quien le salvó la vida tras su intento de suicidio.
En el terreno sentimental, Valentina decide sincerarse con Andrés y le dice que quiere volver a intentarlo con él para superar el trauma que arrastra por Rodrigo. Miguel también habla claro con Claudia: reconoce que lo que siente por ella es muy fuerte, pero admite que no está preparado para iniciar una relación.
La llamada de Hugo Brossard cambia el equilibrio en las Perfumerías. El empresario ordena recuperar las fórmulas originales para frenar el deterioro de la reputación de la marca, aunque Gabriel se resiste a perder autoridad y le deja claro a Andrés que seguirá siendo el director. Por último, Pablo cita a Damián para agradecerle lo que hizo por Marisol y ambos terminan reconciliándose.
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