Vuelta al cole
RTVE confirma el rodaje de la segunda temporada de 'Barrio Esperanza', que le roba una actriz a 'La Promesa'
La ficción de La 1 inicia la grabación de sus nuevos capítulos con María Castro entre sus incorporaciones.
RTVE ya ha confirmado la segunda temporada de 'Barrio Esperanza', tal y como desveló YOTELE en exclusiva. La serie, producida por Globomedia en asociación con la corporación pública y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ha comenzado el rodaje de sus nuevos episodios tras convertirse en uno de los grandes éxitos de ficción del curso pasado.
La primera temporada arrancó el 19 de abril con 1,6 millones de espectadores y un 15% de cuota, el mejor estreno de una ficción nacional semanal en cuatro años. En el conjunto de su emisión en La 1, diferido, RTVE Play y Clan, la serie ha superado los 10,8 millones de espectadores únicos, con una media del 11% de share y más de un millón de espectadores en lineal.
María Castro se suma al colegio
La principal novedad de la nueva tanda está en sus fichajes. Entre las incorporaciones destacan María Castro, procedente de 'La Promesa', además de José Pastor y María Isabel Díaz. La actriz gallega se une así a una ficción que seguirá explorando, desde la comedia social, los conflictos cotidianos de un colegio público.
Los nuevos capítulos volverán a contar con Mariona Terés como Esperanza, una profesora que intentará recomponer su vida después del giro con el que terminó la primera temporada. El rodaje se desarrolla de nuevo en un colegio real de Madrid, transformado en las aulas del centro que da nombre a la serie.
También regresan Alejo Sauras, Ana Jara, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Carlos Librado “Nene” y Ruth Núñez. Con ellos, 'Barrio Esperanza' seguirá abordando temas como el bullying, la integración, las diferencias sociales, la falta de recursos, las altas capacidades o los problemas familiares que llegan cada día a las aulas.
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