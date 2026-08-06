Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeonorEmbalsesAlerta lluvias CatalunyaLlanesFelipe LipeCeutaMenores CeutaInfantinoGafas eclipseAparcamientos vivienda protegidaRestaurantes Barcelona
instagramlinkedin

Episodio 881

'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 6 de agosto: Jacobo regresa y frena los planes de Martina y Adriano

Máximo intenta ganar tiempo con Ángela mientras Ciro y Lorenzo ponen en marcha su maniobra contra Manuel.

Avance diario de 'La promesa'

Avance diario de 'La promesa' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'La Promesa' emite este jueves 6 de agosto su capítulo 881 en La 1. La entrega avanza con Máximo tratando de esquivar el reconocimiento público de Ángela, mientras Lorenzo se mantiene firme y no acepta guardar silencio a cambio de dinero.

En el servicio, María prepara el bautizo de Janita e invita a sus compañeras, aunque deja fuera a los señores. Sin embargo, Alonso y Curro le piden asistir a la ceremonia, y Manuel también muestra su intención de estar presente. A la vez, Cristóbal reprocha a Leocadia su comportamiento y le recuerda que quiere a Ángela como si fuera su hija.

La tensión crece también alrededor de Petra, que sorprende a Teresa al defender a su hermana Tomasa. Poco después, Julio deja al descubierto ante Tomasa su verdadero propósito: vengarse de las cocineras. En paralelo, Carlo se sincera con María y le declara su amor, además de insistir en su deseo de casarse cuanto antes.

Manuel intenta recomponer su relación con Julieta, pero ella le lanza una advertencia clara: debe vigilar a Ciro antes de que acabe arrasando con todo. Mientras tanto, Ciro y Lorenzo empiezan a ejecutar su estrategia para aprovecharse del heredero del marquesado.

Noticias relacionadas

La nota más romántica llega con Adriano, que recibe buenas noticias del oftalmólogo. Martina propone celebrar el avance con una escapada, pero sus planes se frustran por completo cuando Jacobo regresa de forma inesperada y vuelve a colocarse entre ellos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Boris y Rosa llevan más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
  2. Un joven de Barcelona fallece al ser arrollado por un taxi mientras estaba tumbado en la calzada en Menorca
  3. El CGPJ abre nuevas diligencias contra Peinado tras una queja por 'trato desconsiderado' a una de las acusaciones del caso Begoña Gómez
  4. Sebastián compra una casa con 1.000 m² de terreno sin hipoteca ni ahorros: 'Empecé con la casa, pagando una entrada, trabajando todo el primer año y ahorrando al máximo para terminar de pagarla
  5. Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: 'Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros
  6. Un incendio deja sin luz durante dos horas a casi 4.000 vecinos de Viladecans, Sant Boi, Gavà y Castelldefels
  7. Sebastián, taxista: 'Puedo llegar a facturar hasta 7.000 euros en un buen mes, aunque para conseguirlo trabajo hasta 14 horas al día y no me tomo ni un día libre
  8. España se cuelga la última plata y consigue un 10 histórico con su rutina acrobática al ritmo de Berghain de Rosalía

'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 6 de agosto: Jacobo regresa y frena los planes de Martina y Adriano

'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 6 de agosto: Jacobo regresa y frena los planes de Martina y Adriano

¿Puede un eclipse provocar un apagón? Así afectará el eclipse solar del 12 de agosto al sistema eléctrico

¿Puede un eclipse provocar un apagón? Así afectará el eclipse solar del 12 de agosto al sistema eléctrico

Vivas denuncia ante la UE la "extrema vulnerabilidad" de España ante Marruecos

Vivas denuncia ante la UE la "extrema vulnerabilidad" de España ante Marruecos

Excursión estelar a un paso de Lleida para disfrutar de la naturaleza con tus hijos

Excursión estelar a un paso de Lleida para disfrutar de la naturaleza con tus hijos

Estabilizado el fuego de Ávila; extinguido el de Toledo y en Huelva prosigue el trabajo

Estabilizado el fuego de Ávila; extinguido el de Toledo y en Huelva prosigue el trabajo

Autónomo o Sociedad Limitada ¿Cuál es la opción más rentable y cuándo debes tomar la decisión?

Autónomo o Sociedad Limitada ¿Cuál es la opción más rentable y cuándo debes tomar la decisión?

Crítica de 'El síndrome de Rembrandt': una película que cuestiona nuestro papel en la crisis climática y los peligros de la crisis nuclear

Crítica de 'El síndrome de Rembrandt': una película que cuestiona nuestro papel en la crisis climática y los peligros de la crisis nuclear

Un alud de reveses judiciales obliga al Ayuntamiento de Badalona a pagar pluses salariales debidos a su Guardia Urbana desde 2014

Un alud de reveses judiciales obliga al Ayuntamiento de Badalona a pagar pluses salariales debidos a su Guardia Urbana desde 2014