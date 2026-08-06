Episodio 881
'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 6 de agosto: Jacobo regresa y frena los planes de Martina y Adriano
Máximo intenta ganar tiempo con Ángela mientras Ciro y Lorenzo ponen en marcha su maniobra contra Manuel.
'La Promesa' emite este jueves 6 de agosto su capítulo 881 en La 1. La entrega avanza con Máximo tratando de esquivar el reconocimiento público de Ángela, mientras Lorenzo se mantiene firme y no acepta guardar silencio a cambio de dinero.
En el servicio, María prepara el bautizo de Janita e invita a sus compañeras, aunque deja fuera a los señores. Sin embargo, Alonso y Curro le piden asistir a la ceremonia, y Manuel también muestra su intención de estar presente. A la vez, Cristóbal reprocha a Leocadia su comportamiento y le recuerda que quiere a Ángela como si fuera su hija.
La tensión crece también alrededor de Petra, que sorprende a Teresa al defender a su hermana Tomasa. Poco después, Julio deja al descubierto ante Tomasa su verdadero propósito: vengarse de las cocineras. En paralelo, Carlo se sincera con María y le declara su amor, además de insistir en su deseo de casarse cuanto antes.
Manuel intenta recomponer su relación con Julieta, pero ella le lanza una advertencia clara: debe vigilar a Ciro antes de que acabe arrasando con todo. Mientras tanto, Ciro y Lorenzo empiezan a ejecutar su estrategia para aprovecharse del heredero del marquesado.
La nota más romántica llega con Adriano, que recibe buenas noticias del oftalmólogo. Martina propone celebrar el avance con una escapada, pero sus planes se frustran por completo cuando Jacobo regresa de forma inesperada y vuelve a colocarse entre ellos.
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