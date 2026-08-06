Nuevo true crime
Macarena García protagonizará 'Crimen en España', la nueva serie de Atresplayer sobre una periodista marcada por la crónica negra
La actriz encabezará esta ficción de Buendía Estudios Canarias, con la participación de Atresmedia, creada por María Bastarós y dirigida por Claudia Costafreda.
Atresplayer ya tiene protagonista para una de sus próximas apuestas de ficción. Macarena García encabezará el reparto de 'Crimen en España', una nueva serie que se adentrará en la crónica negra a través de una periodista que investiga distintos casos durante más de una década, según ha podido saber YOTELE en exclusiva.
La ficción seguirá a una reportera en permanente huida hacia adelante, atrapada por su trabajo y por un país cada vez más interesado en este tipo de relatos. A lo largo de once años, la protagonista se verá inmersa en diferentes crímenes mientras la televisión convierte esos sucesos en contenido de consumo masivo.
Una serie sobre el auge del crimen televisado
'Crimen en España' es una producción de Buendía Estudios Canarias, con la colaboración de Suma Content y la participación de Atresmedia. El proyecto contará con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva, mientras Montse García figura como directora de Ficción de Atresmedia.
La serie ha sido creada por María Bastarós y estará dirigida por Claudia Costafreda. Con este proyecto, Atresplayer suma una ficción que mira al fenómeno del true crime desde dentro, siguiendo tanto los casos investigados como el papel de los medios en una España que devora horas y horas de crónica negra en televisión.
Macarena García interpretará a esa periodista protagonista, eje de una historia que recorrerá once años de investigaciones, huidas y exposición pública.
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