Confesión inesperada
Claudia Chacón suelta la bomba en 'De lunes a viernes': "Un futbolista del mundial se ha liado con un amigo mío"
La colaboradora sorprendió al plató de Telecinco al hablar de las fiestas privadas de futbolistas tras el Mundial.
'De lunes a viernes' abordó este martes las fiestas privadas que organizan algunos futbolistas después del Mundial, encuentros en los que, según comentaron en plató, suelen participar invitados externos y donde muchas veces lo que ocurre no trasciende por contratos de confidencialidad o por la prohibición de entrar con el móvil.
Durante el debate, Laura Matamoros matizó que a esas celebraciones no solo acuden mujeres: “No solo se invitan a chicas, también hay amigos de los futbolistas que acuden a esas fiestas”. Fue entonces cuando Claudia Chacón sorprendió con una información que dejó al plató pendiente de sus palabras.
Claudia evita dar nombres
“Yo me he enterado de alguno que, te crees que no, y se ha liado con algún amigo mío también”, soltó la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Ángela Portero reaccionó señalando que ese tema sigue siendo “un poco tabú en el mundo del fútbol”, mientras Gema Fernández defendió que sería positivo que se normalizara.
Claudia insistió en que conoce casos de futbolistas con pareja que habrían mantenido relaciones con amigos suyos. “Hay personas, que nos creemos que no, que tienen novias, y se lían con amigos míos”, afirmó. Sebas Gallego añadió que le gustaría vivir en un momento en el que un futbolista pudiera decir abiertamente “soy bisexual, soy gay”.
Gema Fernández quiso saber si el deportista era de Primera División, pero Claudia Chacón se negó a revelar su identidad. “No voy a decir el nombre ni de broma”, respondió antes de dejar una última pista: “Ha estado en el mundial, pero yo no me meto más, que luego me escribe la gente y se me enfada todo el mundo”.
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