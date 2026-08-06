Miércoles 5 de agosto
Audiencias TV ayer | '¡Salta!' lidera una noche muy ajustada frente a 'Maestros de la Costura Celebrity' y 'Sandokan', donde ninguna llega al doble dígito
Antena 3 se impone por la mínima en el prime time, mientras Cuatro destaca con su maratón de 'Viajeros Cuatro' dedicado a Galicia.
La noche del miércoles dejó una competencia muy igualada entre las principales cadenas. '¡Salta!' se situó al frente del prime time en Antena 3 con un 9,1% de cuota de pantalla y 548.000 espectadores.
Muy cerca quedó La 1 con 'Maestros de la Costura Celebrity', que firmó un 8,5% de share y reunió a 458.000 espectadores. En Telecinco, el doble episodio de 'Sandokan' alcanzó un 7,2% de cuota y una media de 407.000 espectadores.
Cuatro logró buenos resultados con una noche temática de 'Viajeros Cuatro' dedicada a Galicia. La nueva entrega, centrada en la costa de A Coruña, registró un 5,9% de share y 485.000 espectadores. En conjunto, los cinco programas emitidos promediaron un destacado 6,9% de cuota y 417.000 espectadores.
Por su parte, laSexta apostó por 'Maje', el documental sobre la conocida como viuda negra de Patraix, que reunió a 331.000 espectadores y obtuvo un 4,8% de cuota de pantalla.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 886.000 (10,2%)
Maestros de la costura Celebrity: 458.000 (8,5%)
Antena 3
El Hormiguero: 672.000 (7,8%)
¡Salta!: 548.000 (9,1%)
Telecinco
First Dates: 798.000 (9,3%)
Sandokan: 456.000 (6,5%)
laSexta
El Intermedio: 314.000 (3,7%)
Maje: 331.000 (4,8%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 485.000 (5,9%)
Viajeros Cuatro: 631.000 (7,4%)
Viajeros Cuatro: 444.000 (6,7%)
La 2
Trivial pursuit: 343.000 (4,4%)
Cifras y letras: 596.000 (7%)
Lorca: Muerte de un poeta: 347.000 (4,1%)
Lorca: Muerte de un poeta: 312.000 (4,3%)
LATE NIGHT
La 1
Maestros de la costura Celebrity: 97.000 (5,5%)
Antena 3
¡Salta!: 217.000 (9%)
Telecinco
Sandokan: 360.000 (8,4%)
Sandokan: 165.000 (6,8%)
laSexta
Asesinas: 268.000 (6,8%)
Asesinas: 155.000 (6,7%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 232.000 (6,6%)
Viajeros Cuatro: 155.000 (7,6%)
La 2
Documentos TV: 101.000 (2,2%)
Plano general: 32.000 (1%)
Festivales de verano: 20.000 (1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 892.000 (11,2%)
Valle Salvaje: 753.000 (10,7%)
La Promesa: 887.000 (13,3%)
Malas lenguas: 753.000 (12%)
Aquí la Tierra: 759.000 (11,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.113.000 (13,5%)
YAS Verano: 602.000 (8,7%)
Pasapalabra: 1.209.000 (18,2%)
Telecinco
El verano se mueve: 531.000 (6,7%)
¡De lunes a viernes!: 585.000 (8,8%)
Allá tú: 639.000 (9,8%)
laSexta
Zapeando: 432.000 (5,3%)
Más Vale Tarde: 304.000 (4,4%)
laSexta Noticias: Especial: 316.000 (4,3%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 451.000 (5,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 372.000 (5,7%)
First Dates: 317.000 (4,2%)
La 2
Saber y ganar: 454.000 (5,3%)
Grandes documentales: 285.000 (3,7%)
Malas lenguas: 579.000 (8,5%)
Carreteras extremas: 150.000 (2,4%)
Jeopardy: 123.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 330.000 (19,9%)
Entrevista: 314.000 (20,1%)
Entrevista: 353.000 (19,6%)
Mañaneros 360: 497.000 (16,6%)
Mañaneros 360: 878.000 (11,5%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 272.000 (11,4%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 813.000 (16,3%)
La ruleta de la suerte: 1.570.000 (22%)
Telecinco
La mirada crítica: 210.000 (12%)
Vamos a ver verano: 258.000 (9,4%)
El precio justo: 481.000 (7,4%)
laSexta
Equipo de investigación: 35.000 (3,1%)
Aruser@s fresh: 132.000 (7,2%)
Al rojo vivo: 198.000 (5,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 6.000 (0,7%)
Alerta cobra: 25.000 (2,2%)
Alerta cobra: 61.000 (3,3%)
En boca de todos: 250.000 (8,3%)
La 2
Flash moda: 9.000 (1,1%)
Serengueti 3: 22.000 (1,9%)
Página2: 39.000 (2,7%)
El Señor de los bosques: 47.000 (2,7%)
El Señor de los bosques: 50.000 (2,7%)
El Señor de los bosques: 36.000 (1,8%)
Rutas bizarras: 50.000 (2,3%)
Las rutas D’Ambrosio: 61.000 (2,4%)
Curro Jiménez: 130.000 (3,7%)
El Cazador: 97.000 (1,7%)
El Cazador: 219.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.836.000 (21%)
Telediario 1: 1.213.000 (13,9%)
Noticias Cuatro 1: 614.000 (9%)
Informativos Telecinco 15h: 773.000 (8,9%)
laSexta Noticias 14h: 484.000 (6,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.443.000 (18,9%)
Telediario 2: 961.000 (12,7%)
Informativos Telecinco 21h: 583.000 (7,7%)
laSexta Noticias 20h: 389.000 (6,1%)
Noticias Cuatro 2: 289.000 (4,5%)
Mañana
Telediario matinal: 188.000 (22,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 169.000 (15,1%)
El Matinal: 124.000 (9,9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,3%), La 1 (12,1%), Telecinco (8%), Cuatro (6%), laSexta (4,9%), La 2 (4,2%).
Mensual: Antena 3 (12,1%), La 1 (11,4%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,6%), La 2 (4%).
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