Audiencias TV ayer | '¡Salta!' lidera una noche muy ajustada frente a 'Maestros de la Costura Celebrity' y 'Sandokan', donde ninguna llega al doble dígito

La noche del miércoles dejó una competencia muy igualada entre las principales cadenas. '¡Salta!' se situó al frente del prime time en Antena 3 con un 9,1% de cuota de pantalla y 548.000 espectadores.

Muy cerca quedó La 1 con 'Maestros de la Costura Celebrity', que firmó un 8,5% de share y reunió a 458.000 espectadores. En Telecinco, el doble episodio de 'Sandokan' alcanzó un 7,2% de cuota y una media de 407.000 espectadores.

Cuatro logró buenos resultados con una noche temática de 'Viajeros Cuatro' dedicada a Galicia. La nueva entrega, centrada en la costa de A Coruña, registró un 5,9% de share y 485.000 espectadores. En conjunto, los cinco programas emitidos promediaron un destacado 6,9% de cuota y 417.000 espectadores.

Por su parte, laSexta apostó por 'Maje', el documental sobre la conocida como viuda negra de Patraix, que reunió a 331.000 espectadores y obtuvo un 4,8% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 886.000 (10,2%)

Maestros de la costura Celebrity: 458.000 (8,5%)

Antena 3

El Hormiguero: 672.000 (7,8%)

¡Salta!: 548.000 (9,1%)

Telecinco

First Dates: 798.000 (9,3%)

Sandokan: 456.000 (6,5%)

laSexta

El Intermedio: 314.000 (3,7%)

Maje: 331.000 (4,8%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 485.000 (5,9%)

Viajeros Cuatro: 631.000 (7,4%)

Viajeros Cuatro: 444.000 (6,7%)

La 2

Trivial pursuit: 343.000 (4,4%)

Cifras y letras: 596.000 (7%)

Lorca: Muerte de un poeta: 347.000 (4,1%)

Lorca: Muerte de un poeta: 312.000 (4,3%)

LATE NIGHT

La 1

Maestros de la costura Celebrity: 97.000 (5,5%)

Antena 3

¡Salta!: 217.000 (9%)

Telecinco

Sandokan: 360.000 (8,4%)

Sandokan: 165.000 (6,8%)

laSexta

Asesinas: 268.000 (6,8%)

Asesinas: 155.000 (6,7%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 232.000 (6,6%)

Viajeros Cuatro: 155.000 (7,6%)

La 2

Documentos TV: 101.000 (2,2%)

Plano general: 32.000 (1%)

Festivales de verano: 20.000 (1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 892.000 (11,2%)

Valle Salvaje: 753.000 (10,7%)

La Promesa: 887.000 (13,3%)

Malas lenguas: 753.000 (12%)

Aquí la Tierra: 759.000 (11,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.113.000 (13,5%)

YAS Verano: 602.000 (8,7%)

Pasapalabra: 1.209.000 (18,2%)

Telecinco

El verano se mueve: 531.000 (6,7%)

¡De lunes a viernes!: 585.000 (8,8%)

Allá tú: 639.000 (9,8%)

laSexta

Zapeando: 432.000 (5,3%)

Más Vale Tarde: 304.000 (4,4%)

laSexta Noticias: Especial: 316.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 451.000 (5,8%)

Lo sabe, no lo sabe: 372.000 (5,7%)

First Dates: 317.000 (4,2%)

La 2

Saber y ganar: 454.000 (5,3%)

Grandes documentales: 285.000 (3,7%)

Malas lenguas: 579.000 (8,5%)

Carreteras extremas: 150.000 (2,4%)

Jeopardy: 123.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 330.000 (19,9%)

Entrevista: 314.000 (20,1%)

Entrevista: 353.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 497.000 (16,6%)

Mañaneros 360: 878.000 (11,5%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 272.000 (11,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 813.000 (16,3%)

La ruleta de la suerte: 1.570.000 (22%)

Telecinco

La mirada crítica: 210.000 (12%)

Vamos a ver verano: 258.000 (9,4%)

El precio justo: 481.000 (7,4%)

laSexta

Equipo de investigación: 35.000 (3,1%)

Aruser@s fresh: 132.000 (7,2%)

Al rojo vivo: 198.000 (5,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (0,7%)

Alerta cobra: 25.000 (2,2%)

Alerta cobra: 61.000 (3,3%)

En boca de todos: 250.000 (8,3%)

La 2

Flash moda: 9.000 (1,1%)

Serengueti 3: 22.000 (1,9%)

Página2: 39.000 (2,7%)

El Señor de los bosques: 47.000 (2,7%)

El Señor de los bosques: 50.000 (2,7%)

El Señor de los bosques: 36.000 (1,8%)

Rutas bizarras: 50.000 (2,3%)

Las rutas D’Ambrosio: 61.000 (2,4%)

Curro Jiménez: 130.000 (3,7%)

El Cazador: 97.000 (1,7%)

El Cazador: 219.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.836.000 (21%)

Telediario 1: 1.213.000 (13,9%)

Noticias Cuatro 1: 614.000 (9%)

Informativos Telecinco 15h: 773.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 484.000 (6,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.443.000 (18,9%)

Telediario 2: 961.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 21h: 583.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 389.000 (6,1%)

Noticias Cuatro 2: 289.000 (4,5%)

Mañana

Telediario matinal: 188.000 (22,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 169.000 (15,1%)

El Matinal: 124.000 (9,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,3%), La 1 (12,1%), Telecinco (8%), Cuatro (6%), laSexta (4,9%), La 2 (4,2%).

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Mensual: Antena 3 (12,1%), La 1 (11,4%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,6%), La 2 (4%).