Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeonorEmbalsesLlanesCeutaMenores CeutaGafas eclipseAparcamientos vivienda protegidaBarcelonaBulos CeutaSalvamento Marítimo
instagramlinkedin

Miércoles 5 de agosto

Audiencias TV ayer | '¡Salta!' lidera una noche muy ajustada frente a 'Maestros de la Costura Celebrity' y 'Sandokan', donde ninguna llega al doble dígito

Antena 3 se impone por la mínima en el prime time, mientras Cuatro destaca con su maratón de 'Viajeros Cuatro' dedicado a Galicia.

Manel Fuentes en '¡Salta!'

Manel Fuentes en '¡Salta!' / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del miércoles dejó una competencia muy igualada entre las principales cadenas. '¡Salta!' se situó al frente del prime time en Antena 3 con un 9,1% de cuota de pantalla y 548.000 espectadores.

Muy cerca quedó La 1 con 'Maestros de la Costura Celebrity', que firmó un 8,5% de share y reunió a 458.000 espectadores. En Telecinco, el doble episodio de 'Sandokan' alcanzó un 7,2% de cuota y una media de 407.000 espectadores.

Cuatro logró buenos resultados con una noche temática de 'Viajeros Cuatro' dedicada a Galicia. La nueva entrega, centrada en la costa de A Coruña, registró un 5,9% de share y 485.000 espectadores. En conjunto, los cinco programas emitidos promediaron un destacado 6,9% de cuota y 417.000 espectadores.

Por su parte, laSexta apostó por 'Maje', el documental sobre la conocida como viuda negra de Patraix, que reunió a 331.000 espectadores y obtuvo un 4,8% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 886.000 (10,2%)

Maestros de la costura Celebrity: 458.000 (8,5%)

Antena 3

El Hormiguero: 672.000 (7,8%)

¡Salta!: 548.000 (9,1%)

Telecinco

First Dates: 798.000 (9,3%)

Sandokan: 456.000 (6,5%)

laSexta

El Intermedio: 314.000 (3,7%)

Maje: 331.000 (4,8%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 485.000 (5,9%)

Viajeros Cuatro: 631.000 (7,4%)

Viajeros Cuatro: 444.000 (6,7%)

La 2

Trivial pursuit: 343.000 (4,4%)

Cifras y letras: 596.000 (7%)

Lorca: Muerte de un poeta: 347.000 (4,1%)

Lorca: Muerte de un poeta: 312.000 (4,3%)

LATE NIGHT

La 1

Maestros de la costura Celebrity: 97.000 (5,5%)

Antena 3

¡Salta!: 217.000 (9%)

Telecinco

Sandokan: 360.000 (8,4%)

Sandokan: 165.000 (6,8%)

laSexta

Asesinas: 268.000 (6,8%)

Asesinas: 155.000 (6,7%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 232.000 (6,6%)

Viajeros Cuatro: 155.000 (7,6%)

La 2

Documentos TV: 101.000 (2,2%)

Plano general: 32.000 (1%)

Festivales de verano: 20.000 (1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 892.000 (11,2%)

Valle Salvaje: 753.000 (10,7%)

La Promesa: 887.000 (13,3%)

Malas lenguas: 753.000 (12%)

Aquí la Tierra: 759.000 (11,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.113.000 (13,5%)

YAS Verano: 602.000 (8,7%)

Pasapalabra: 1.209.000 (18,2%)

Telecinco

El verano se mueve: 531.000 (6,7%)

¡De lunes a viernes!: 585.000 (8,8%)

Allá tú: 639.000 (9,8%)

laSexta

Zapeando: 432.000 (5,3%)

Más Vale Tarde: 304.000 (4,4%)

laSexta Noticias: Especial: 316.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 451.000 (5,8%)

Lo sabe, no lo sabe: 372.000 (5,7%)

First Dates: 317.000 (4,2%)

La 2

Saber y ganar: 454.000 (5,3%)

Grandes documentales: 285.000 (3,7%)

Malas lenguas: 579.000 (8,5%)

Carreteras extremas: 150.000 (2,4%)

Jeopardy: 123.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 330.000 (19,9%)

Entrevista: 314.000 (20,1%)

Entrevista: 353.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 497.000 (16,6%)

Mañaneros 360: 878.000 (11,5%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 272.000 (11,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 813.000 (16,3%)

La ruleta de la suerte: 1.570.000 (22%)

Telecinco

La mirada crítica: 210.000 (12%)

Vamos a ver verano: 258.000 (9,4%)

El precio justo: 481.000 (7,4%)

laSexta

Equipo de investigación: 35.000 (3,1%)

Aruser@s fresh: 132.000 (7,2%)

Al rojo vivo: 198.000 (5,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (0,7%)

Alerta cobra: 25.000 (2,2%)

Alerta cobra: 61.000 (3,3%)

En boca de todos: 250.000 (8,3%)

La 2

Flash moda: 9.000 (1,1%)

Serengueti 3: 22.000 (1,9%)

Página2: 39.000 (2,7%)

El Señor de los bosques: 47.000 (2,7%)

El Señor de los bosques: 50.000 (2,7%)

El Señor de los bosques: 36.000 (1,8%)

Rutas bizarras: 50.000 (2,3%)

Las rutas D’Ambrosio: 61.000 (2,4%)

Curro Jiménez: 130.000 (3,7%)

El Cazador: 97.000 (1,7%)

El Cazador: 219.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.836.000 (21%)

Telediario 1: 1.213.000 (13,9%)

Noticias Cuatro 1: 614.000 (9%)

Informativos Telecinco 15h: 773.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 484.000 (6,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.443.000 (18,9%)

Telediario 2: 961.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 21h: 583.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 389.000 (6,1%)

Noticias Cuatro 2: 289.000 (4,5%)

Mañana

Telediario matinal: 188.000 (22,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 169.000 (15,1%)

El Matinal: 124.000 (9,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,3%), La 1 (12,1%), Telecinco (8%), Cuatro (6%), laSexta (4,9%), La 2 (4,2%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,1%), La 1 (11,4%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,6%), La 2 (4%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Boris y Rosa llevan más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
  2. Un joven de Barcelona fallece al ser arrollado por un taxi mientras estaba tumbado en la calzada en Menorca
  3. El CGPJ abre nuevas diligencias contra Peinado tras una queja por 'trato desconsiderado' a una de las acusaciones del caso Begoña Gómez
  4. Sebastián compra una casa con 1.000 m² de terreno sin hipoteca ni ahorros: 'Empecé con la casa, pagando una entrada, trabajando todo el primer año y ahorrando al máximo para terminar de pagarla
  5. Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: 'Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros
  6. Un incendio deja sin luz durante dos horas a casi 4.000 vecinos de Viladecans, Sant Boi, Gavà y Castelldefels
  7. Sebastián, taxista: 'Puedo llegar a facturar hasta 7.000 euros en un buen mes, aunque para conseguirlo trabajo hasta 14 horas al día y no me tomo ni un día libre
  8. España se cuelga la última plata y consigue un 10 histórico con su rutina acrobática al ritmo de Berghain de Rosalía

Qué hacer esta semana en Barcelona

Qué hacer esta semana en Barcelona

'¡Salta!' lidera una noche muy ajustada frente a 'Maestros de la Costura Celebrity' y 'Sandokan', donde ninguna llega al doble dígito

'¡Salta!' lidera una noche muy ajustada frente a 'Maestros de la Costura Celebrity' y 'Sandokan', donde ninguna llega al doble dígito

El eclipse total es una oportunidad única para investigar la dinámica del Sol y el efecto sobre la atmósfera

El eclipse total es una oportunidad única para investigar la dinámica del Sol y el efecto sobre la atmósfera

Ucrania daña una de las refinerías más importantes de Rusia en un ataque récord de más de 600 drones

Ucrania daña una de las refinerías más importantes de Rusia en un ataque récord de más de 600 drones

Detenidos tres activistas de Revoltes de la Terra por sabotear una vía de tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona

Detenidos tres activistas de Revoltes de la Terra por sabotear una vía de tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona

El gasto fantasma del verano: te roba 500 euros al año sin que lo notes

El gasto fantasma del verano: te roba 500 euros al año sin que lo notes

Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Así está quemando España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Así está quemando España: consulta el mapa con los principales fuegos activos