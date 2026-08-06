Guion familiar
'Y ahora Sonsoles' desvela los detalles de la serie sobre Carmina Ordóñez que casi producen Los Javis
El magacín de Antena 3 ha revelado detalles del proyecto de siete capítulos que escribió el hijo de 'La divina' y que llegó a interesar a la productora de Los Javis.
La vida de Carmina Ordóñez pudo convertirse en una serie, pero el proyecto nunca llegó a despegar. 'Y ahora Sonsoles' ha contado que Julián Contreras Jr. escribió un guion de siete capítulos inspirado en su madre y que la propuesta llegó a estar sobre la mesa de la productora de Los Javis.
El relato, sin embargo, acabó frenado antes de avanzar. Según explicó Nacho Gay en el magacín de Antena 3, el hijo menor de Carmina puso varias condiciones que complicaron el acuerdo. Entre ellas, una compensación económica como autor del texto y otra vinculada a los derechos sobre la figura de su madre. Además, el colaborador aseguró que Contreras no aceptaba modificar el material escrito.
Una ficción con Pantoja como antagonista
El programa también avanzó algunos pasajes del guion. En esa versión televisiva, Isabel Pantoja ocupaba un papel especialmente duro dentro de la historia. Gay señaló que el texto la presentaba como la villana, tanto por su vínculo con Paquirri como por el conflicto de la herencia con los hermanos Rivera.
Una de las escenas más llamativas situaba a Carmina frente a Pantoja y Lolita Flores en una plaza de toros, con las dos artistas vestidas de folclóricas y Paquirri como eje del enfrentamiento. En cambio, Fran Rivera y Cayetano Rivera apenas aparecían en la trama, con menciones muy reducidas dentro del conjunto de la serie.
El guion también jugaba con una puesta en escena muy marcada por los colores. Los momentos felices de Carmina se asociaban a tonos vivos, las etapas más oscuras al negro y los pasajes de mayor dureza a una imagen en blanco y negro. Entre las secuencias desveladas, el programa habló además de un encuentro en un bar con varias figuras importantes de su vida, incluido el propio Julián Contreras Jr. convertido en camarero dentro de la ficción, así como Lolita Flores, Charo Vega o Belén Ordoñez.
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