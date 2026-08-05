'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy miércoles 5 de agosto: Rosalía tiende una trampa a las parteras

'Valle Salvaje' emite este miércoles 5 de agosto su capítulo 459 en La 1. La serie diaria continúa estrechando el cerco sobre el gran secreto de los bebés, con Rosalía dispuesta a comprobar hasta dónde llega la implicación de las parteras.

La tensión también avanza por otro frente. Matilde encuentra una aliada inesperada en Enriqueta, que no duda en intervenir para poner a Nicolás en su sitio. Su movimiento supone una lección de humildad para él y un respaldo importante para Matilde.

Mientras tanto, las parteras acuden al llamado de Rosalía en palacio sin sospechar sus verdaderas intenciones. Lo que parece una convocatoria más es, en realidad, una trampa diseñada para demostrar que participaron en el robo de los bebés.

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La maniobra puede ser decisiva para sacar a la luz una verdad que lleva demasiado tiempo escondida. Si Rosalía consigue que las parteras caigan en el cebo, Valle Salvaje podría enfrentarse por fin a una de sus revelaciones más esperadas.