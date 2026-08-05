'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 5 de agosto: Claudia revela a Miguel su tragedia con Mateo

'Sueños de libertad' emite este miércoles 5 de agosto su capítulo 619 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, avanza con Claudia abriéndose por fin ante Miguel, Andrés tomando medidas contra Gabriel y Paula recibiendo una oferta que puede cambiar sus planes.

Damián empieza a reconsiderar la propuesta de Tasio para alcanzar un acuerdo con Floral, después de que Gabriel rechazara que La Industrial se convierta en proveedor de las Perfumerías. El apoyo de Digna a la idea termina empujándole a mirar la iniciativa de su hijo con otros ojos.

Mientras tanto, Doña Clara sorprende a Paula con una invitación inesperada: acompañarla en su viaje por Europa, después de que la amiga con la que iba a hacerlo se haya roto la cadera. En paralelo, Nieves convence a Pablo para despedirse de Marisol antes de que regrese a casa de sus padres. Allí, él pide perdón tanto a la joven como a su mujer por el daño causado y le desea que sea feliz.

En la fábrica, Andrés se encara con Gabriel por su gestión de la queja de la duquesa de Valdezarza y por haber metido a las Perfumerías en un problema. Después decide llamar a Hugo Brossard para intentar reconducir la situación y, más tarde, pide una cita a Valentina, que acaba aceptando. A la vez, Beatriz logra que Gabriel mantenga su postura con la nueva fórmula de los perfumes.

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Claudia sigue el consejo de Manuela y visita a Miguel en el dispensario para hablarle de Mateo, su gran amor, y del accidente de coche en el que perdió a su marido y a su bebé. Además, Roque lanza a Eduardo una pregunta incómoda sobre su verdadera paternidad, Marta y Fina pactan aceptar el trabajo de Bianca sin poner en riesgo su relación, y Mabel intenta aplicar sus ideas de interiorismo en la cantina, aunque Salva no termina de verlo claro.