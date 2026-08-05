Choque político
Sarah Santaolalla se planta frente a Arantxa Sánchez en 'Malas lenguas' tras recurrir a ETA para defender al PP
La colaboradora comparó la cesión de Moreno Bonilla a Vox sobre violencia de género con los pactos del PSOE con Bildu, lo que provocó la reacción del plató.
'Malas lenguas' abordó este martes 4 de agosto la cesión de Juanma Moreno Bonilla a Vox para valorar a víctimas de violencia de género, un asunto que encendió el debate en el plató de RTVE. La tertulia terminó subiendo de tono cuando Arantxa Sánchez recurrió a los pactos del PSOE con Bildu para justificar el movimiento del líder andaluz del PP.
El programa recuperó unas declaraciones de José María Llanos, dirigente de Vox en Valencia, en las que negaba la existencia de la violencia machista. Después, Sarah Santaolalla criticó con dureza la decisión de Moreno Bonilla: “Le entrega los derechos de las mujeres y la protección de las víctimas a la extrema derecha”, sostuvo la colaboradora.
La comparación que frenó el plató
Arantxa Sánchez defendió que se trataba de una “cesión ideológica” dentro de un pacto con un socio que piensa distinto. “Igual que se ha hecho con los proetarras de Bildu”, afirmó, antes de añadir que el PSOE había tenido que pactar con una formación pese a los cargos socialistas asesinados por ETA. Santaolalla reaccionó de inmediato: “¡Bildu no es ETA! ¿Proetarras? Pero cómo puedes decir esa barbaridad”.
Ane Ibarzabal también intervino para marcar distancia con ese argumento. “Estamos hablando en este caso de las víctimas de violencia de género. Sacar esto a colación… me parece que está fuera de lugar. Absolutamente fuera de lugar”, señaló la copresentadora, dejando claro que la comparación no encajaba con el tema que se estaba tratando.
Gonzalo Miró cerró el cruce recordando que el debate no iba de pactos parlamentarios en general, sino de las consecuencias concretas para las mujeres que denuncian violencia de género. “En este caso, estamos hablando de muchas mujeres que no las van a creer cuando pongan una denuncia”, sentenció antes de que el programa pasara a otro asunto.
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