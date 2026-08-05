'La Promesa', avance del capítulo de hoy miércoles 5 de agosto: Leocadia revela que Cruz ordenó matarla

'La Promesa' emite este miércoles 5 de agosto su capítulo 880 en La 1. La entrega llega marcada por una confesión que sacude a todos: Leocadia desvela que sigue viva porque Rómulo no cumplió el encargo de Cruz y decidió perdonarle la vida.

La revelación deja al palacio en shock y preocupa especialmente a Alonso, que teme las consecuencias si esa historia termina saliendo a la luz. Mientras tanto, Máximo se resiste a dar el paso que le propone el marqués: reconocer públicamente a Ángela antes de que el escándalo estalle por otra vía.

En otro frente, Lorenzo y Ciro celebran haber conseguido que Manuel acepte vender el manual. La decisión enfada a Julieta, que le advierte de que, si continúa por ese camino, puede terminar perdiendo la empresa. Al mismo tiempo, Curro promete a Ángela que estará a su lado pase lo que pase, en un momento especialmente delicado para ella.

El servicio también vive sus propias tensiones. Julio parece aceptar las disculpas de las cocineras, aunque la calma resulta sospechosa. Tomasa, por su parte, exige a Petra que a partir de ahora la defienda, aumentando la presión sobre ella.

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Además, Carlo sigue percibiendo gestos extraños entre María y Samuel. La doncella nota que él está despistado y triste, hasta que Carlo le comunica que su tío no oficiará el bautizo. Mientras, Martina promete a Adriano que romperá su compromiso con Jacobo cuando regrese para poder vivir su historia de amor sin esconderse.