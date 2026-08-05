Una oftalmóloga se equivoca en 'YAS verano' y manda a los espectadores a la competencia: “Es más seguro ver el eclipse en la tele, en Telecinco”

'YAS verano' invitó este martes a María Capote, oftalmóloga, para resolver dudas sobre cómo ver el próximo eclipse sin poner en riesgo la vista. El programa de las tardes de Antena 3 abordó el tema después de que en redes sociales se haya extendido una moda de gafas que no siempre cumplen con las garantías necesarias.

La especialista explicó que no vale cualquier protección y recordó que las gafas deben cumplir con la normativa ISO. “Deberíamos comprar gafas especiales en sitios de confianza como ópticas o farmacias, no en un bazar”, señaló Capote, que también advirtió de que unas gafas de sol normales no sirven para mirar directamente al fenómeno, ya que pueden provocar daños en la retina.

Un consejo que acabó en lapsus

La doctora quiso dejar claro que la opción más segura es seguir el eclipse a través de una emisión televisiva. Sin embargo, al formular la recomendación, cometió un error que sorprendió a Pepa Romero, presentadora sustituta del espacio: “La forma más segura de ver el eclipse es desde la tele. En casa, con tu familia y miras en Telecinco”.

La reacción de Romero fue inmediata. “¿Cómo en Telecinco? En Antena 3”, respondió entre risas al escuchar que la invitada había enviado a los espectadores a la cadena rival. Capote intentó reconducir el momento rápidamente con un “era broma”.

Noticias relacionadas

La presentadora terminó quitándole hierro al lapsus con humor: “Oy, María, que viene de la competencia”. Después, aprovechó para recordar que el eclipse también podrá seguirse en Antena 3, donde la cadena dedicara varios momentos de ese día al fenómeno astronómico.