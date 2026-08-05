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Martes 4 de agosto

Audiencias TV ayer | 'Malas lenguas' consigue máximo histórico en las tardes de La 2 y 'Dog House' reina en el prime time

La 1 se impone en la noche con el formato de mascotas y Antena 3 mantiene el tipo con 'En tierra lejana'.

Gonzalo Miró y Chenoa

Gonzalo Miró y Chenoa / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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La 1 volvió a imponerse en el prime time gracias a 'Dog House'. El programa se convirtió en la oferta más vista de la noche al firmar un 10,7% de share y reunir a 659.000 espectadores. Muy cerca, en Antena 3, 'En tierra lejana' continuó mostrando su solidez con un 10,6% de cuota de pantalla y 710.000 espectadores de media.

Cuatro volvió a destacar con 'Código 10'. El programa, dedicado a 'La noche del crimen', registró un notable 7,2% de share y rozó los 400.000 espectadores, consolidando el buen momento que atraviesa el formato. En Telecinco, una nueva entrega de 'El camino de la verdad', con Luján Argüelles al frente, obtuvo un 5,9% de cuota y reunió a 381.000 espectadores.

Fuera del prime time, La 2 celebró el máximo histórico de 'Malas lenguas'. El espacio alcanzó un 9% de share y 594.000 espectadores en la tarde, firmando su mejor dato desde el estreno.

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