Enviado especial
Quién es Alaaddine Azzouzi, el joven reportero de 3Cat que se ha convertido en una de las voces más comentadas desde Ceuta
El periodista de 'InfoK' ha sido enviado a cubrir la crisis migratoria y sus crónicas han recibido numerosos elogios en redes.
La cobertura de 3Cat sobre la crisis migratoria en Ceuta ha puesto el foco en uno de sus periodistas más jóvenes. Alaaddine Azzouzi, reportero de 25 años y rostro habitual del programa 'InfoK', se ha desplazado hasta la ciudad autónoma como enviado especial y sus intervenciones están generando una notable reacción en redes sociales.
Azzouzi, nacido en Premià de Mar, estudió Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona y se ha especializado en desigualdades sociales, discursos de odio y conflictos internacionales. Habla catalán, castellano, árabe, francés e inglés, y trabaja en 3Cat desde septiembre de 2023, donde participa en la creación de reportajes audiovisuales para público infantil.
Un perfil con mirada propia
El periodista también se define en redes como “hijo de migrantes”, un dato que muchos espectadores han señalado como una clave añadida en una cobertura especialmente sensible. Varios usuarios han destacado su dominio del catalán, su conocimiento de las culturas de ambos lados de la frontera y la naturalidad con la que ha afrontado sus primeras conexiones en directo.
La apuesta de 3Cat por enviarlo a Ceuta ha sido celebrada por parte de la audiencia, que ha valorado que la diversidad también forme parte de la mirada periodística. En un contexto de tensión política y humanitaria, Azzouzi se ha convertido en uno de los nombres propios de la cobertura catalana desde el terreno.
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