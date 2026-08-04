Episodio 458
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 4 de agosto: Rafael expulsa a Rosalía
Enriqueta acorrala al duque por la deuda mientras Victoria y Mercedes intentan descubrir qué esconde Dámaso.
'Valle Salvaje' emite este martes 4 de agosto su capítulo 458 en La 1. La ficción diaria avanza con una entrega marcada por la presión sobre Rafael, que empieza a verse sin salida ante las exigencias de Enriqueta.
La deuda vuelve a situarse en el centro del conflicto. Enriqueta consigue arrinconar a Rafael para que responda por lo que debe, empujándolo a una situación cada vez más difícil de controlar y dejando claro que no piensa soltarlo hasta conseguir su objetivo.
Mientras tanto, en la Casa Pequeña, Victoria y Mercedes intentan entender cuáles son realmente los planes de Dámaso. Sus movimientos siguen generando dudas y ambas tratan de anticiparse a lo que pueda estar preparando.
La tensión termina pasando factura a Rafael. Desbordado por la presión, toma una decisión drástica y expulsa a Rosalíade Valle Salvaje, un gesto que puede abrir una nueva crisis y romper el frágil equilibrio que se estaba formando entre ellos.
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