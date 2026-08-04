Tatiana Delgado reaparece irreconocible en Telecinco 15 años después de 'Supervivientes': “Estés en el punto que estés, puedes cambiar”

Tatiana Delgado ha vuelto a Telecinco 15 años después de convertirse en uno de los rostros más recordados de 'Supervivientes 2011'. La tercera finalista de aquella edición, una de las más vistas de la historia del reality, ha reaparecido en 'El verano se mueve' con una imagen muy distinta y con un discurso centrado en su transformación personal.

Tras una etapa de presencia habitual en programas como 'Sálvame' o 'Deluxe', Tatiana se alejó de la televisión y puso el foco en su centro de estética, un proyecto que terminó cerrando. Según ha contado ahora, ese periodo la llevó a tocar fondo y a iniciar un proceso de reconstrucción que también ha plasmado en su libro 'El amor empieza por uno mismo'.

Una nueva vida en Ámsterdam

El programa de Ion Aramendi mostró la imagen actual de Tatiana, mucho más delgada, tonificada, con nuevo color de pelo y varios retoques estéticos. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el gran tatuaje negro que le cubre el cuello, sobre el que ella misma explicó: “He estado dos años sin poder hablar”.

La exsuperviviente ha hablado de un camino marcado por experiencias difíciles, abusos, desapego familiar y tropiezos personales que la obligaron a mirar hacia dentro. Ahora vive en Ámsterdam, estudia para ser terapeuta y se forma en cursos relacionados con el acompañamiento emocional y el crecimiento personal.

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Tatiana también aprovechó su regreso a Telecinco para lanzar un mensaje a la cadena y pedir una nueva oportunidad en Honduras: “Creo que sería una súper increíble concursante de 'Supervivientes', por si os habéis olvidado de mí”. Una frase con la que dejó claro que, aunque su vida haya cambiado, no descarta volver al reality que la hizo popular.